El PP inquiere al gobierno por las gestiones para la rampa de Pescadoira

La portavoz del PP de Bueu, Elena Estévez, ha preguntado al gobierno local por las gestiones realizadas para desbloquear la construcción de una nueva rampa en Pescadoira, después de que la Xunta de Galicia hubiese asumido las competencias en el litoral el pasado 1 de julio. Recuerda la edil que «han pasado cuatro meses» desde ese cambio normativo, y asegura que la actuación «tiene el respaldo y el compromiso de financiación de la Xunta de Galicia».

«Hasta ahora era muy complejo sacar adelante esta obra porque Costas tenía en cierto sentido bloqueada su ejecución con un informe que no llega a ser desfavorable pero que exigía una serie de condicionantes», relata Estévez, que, en un nuevo escenario, se pregunta «qué está haciendo el gobierno local para saber si la rampa sigue dependiendo del Gobierno de España, que quedó con alguna mínima competencia, o bien si es responsabilidad de la Xunta». Esto último, en su opinión, sería una buena noticia, «ya que el Gobierno Gallego ya dijo que iba a respetar y preservar al máximo nuestro litoral, pero que también íbamos a vivir con él y para él fuera de falsos ecologismos».

Recuerda Estévez que la actuación es «muy demandada por el Club do Mar de Bueu» y que cuenta con el apoyo de la mayor parte de los vecinos. Así, cree que el gobierno local debería aprovechar «porque tenemos una oportunidad única, dado que Portos de Galicia mostró su disposición a financiarla».