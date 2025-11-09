Los populares califican de estafa las negociaciones sobre la tasa de la basura

El PP continúa su lucha contra la nueva ordenanza fiscal que regula la nueva tasa de la basura y que denomina como «tasazo». Anuncia que pone su sede a disposición de aquellas personas que quieran presentar alegaciones contra la ordenanza. Considera que la propuesta realizada recientemente por la Mancomunidade de Morrazo a los colectivos no deja de ser una estafa, con la intención de que los vecinos crean que se aceptan sus demandas de bajar la tasa unos importes razonables. «Pero solo intentar ganar tiempo para tener tranquilo al pueblo y que no se vuelva a revelar contra este sablazo. Frente a estos hechos solo cabe una solución: anular la aprobación inicial y comenzar elaborar una nueva ordenanza desde la negociación y el consenso, entre los distintos grupos políticos y los colectivos vecinales y empresariales.

También considera el PP que ahora a los vecinos la Mancomunidade le propone una modificación por tramos en cierta actividades económicas, pero sin contemplar ningún importe económico «como si tuvieran que ocultar algo». Los conservadores consideran que la Mancomunidad quieren recaudar el mismo importe total que está contemplado en la ordenanza fiscal aprobada inicialmente «y lo que nos tememos es que bajes los importes de unas actividades y suba los de otras, por eso esconden los tramos».

En relación con las bonificaciones fiscales, el PP, a pesar de todo lo dicho por el gobierno de la Mancomunidade, sigue empeñado en que las de la vigente ordenanza favorecían más a los vecinos. Dice que las que están en vigor en coge como referencia el salario mínimo interprofesional (16.576 euros) y con la nueva la referencia es el IPREM (8.400 euros). Por lo que personas que ahora pueden acogerse alas bonificaciones por recibir rentas inferiores a 16.500 euros, se van a ver excluidas de esas ayudas por cobrar más de 8.400 euros o de 12.600 euros, cuando se aplique el 1,5 al IPREM.

El PP se muestra incrédulo ante lo que denomina falta de respeto de la Mancomunidad con los vecinos de Bueu, Cangas y Moaña. «Los vecinos, autónomos y empresarios juntaron más de 6.00 firmas solicitando la retirada de la propuesta de ordenanza fiscal por subidas excesivas y abusivas. La respuesta a todo esto fue la aprobación inicial, con el mayor oscurantismo posible, intentando esconder las subidas desorbitadas que se quiere aplicar a las distintas actividades económicas de la comarca de Morrazo, intentando disfrazar con supuestas ayudas sociales», manifiesta el PP en una nota echa pública ayer, en la que deja claro que no cejará en su empeño.

Monte Faro pedirá fraccionar más el recibo

La Asociación de vecinos Monte Faro de Domaio celebró ayer asamblea en la parroquia para informar sobre la propuesta de subida de la tasa de la basura, y en la que estaba previsto entregar copias con las cuotas, aunque los vecinos ya recibieron las cartas que la Mancomunidad de O Morrazo remitió a los hogares. El presidente de Monte Faro, Luis Varela, asegura que salió de la reunión más contento de lo que iba, pensando encontrar más rechazo, aunque sí que se acordó presentar alegaciones y pedir que el pago del recibo se fraccione y en lugar de los dos semestrales actuales, se gire cada cuatro meses, en tres plazos para hacer los pagos más llevaderos. Es algo que también valora la Mancomunidad.Los vecinos también plantearon la necesidad de que el servicio mejore, que se coloquen más contenedores porque hay pocos y quedan muy alejados de las casas y mostraron sus dudas sobre si funconará bien el servicio de recogida puerta a puerta de las podas, que se baraja para eliminar las actuales jaulas en donde se depositan que no son nada higiénicas y que se llenan muy rápidamente, en dos o tres días desde que se vacían porque vierten empresas de jardinería de otros lugares.. A la reunión acudieron entre 150 y 200 vecinos. Varela asegura que también se habló del compostaje y de que se pidan los composteros individuales ya ahora antes de acabar el año para pdoer acogerse a la bonificación del 15% que cotempla la nueva ordenanza.