El Museo Massó expone la alfombra sobre Maruja Mallo
La muestra fue inaugurada por el conselleiro José López Campos
El Museo Massó de Bueu expone desde ayer la alfombra elaborada por la Asociación Cunchas e Flores en homenaje a Maruja Mallo y que estuvo instalada en la muestra sobre la artista de Viveiro que acogió el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, visitó ayer Bueu y animó a todos los gallegos a visitar la pieza, de 12x2 metros, que reproduce fragmentos de obras de la autora y que está elaborada con diferentes materiales como conchas de mejillón, almeja o lapas, además de semillas y flores.
López Campos destacó «la oportunidad para difundir la tradición alfombrista y el trabajo de nuestros artesanos rindiendo homenaje al legado de una creadora transgresora ligada a esta sociedad marinera». Maruja Mallo realizó un cuaderno de apuntes en Bueu en los primeros días de julio de 1936, antes de que el golpe de estado la obligase a huir del país. El cuaderno cuenta detalles alrededor de la actividad pesquera en Bueu y Beluso, y se integró dentro de las obras de la serie La Religión del Trabajo.
La alfombra buenense podrá visitarse en el Museo Massó hasta una fecha aún por determinar después de haber participado en el acto de inauguración de la exposición «Maruja Mallo. Máscara y compás» el pasado 7 de octubre. La muestra reúne 90 obras entre pinturas, dibujos, escritos, documentos o vídeos y estará abierta hasta el 16 de marzo de 2026.
- Cuatro personas trasladadas al hospital y un edificio desalojado por un incendio en Bueu
- Cinco familias demandan por acoso escolar al Compañía de María de Cangas
- Los comuneros plantean restringir el tráfico a Cabo Home y cobrar por el paso de coches
- Comienzan las obras de Eroski en Ximeu y los vecinos exigen seguridad
- Bueu en imágenes con mucha historia
- La campaña arqueológica descubre un nuevo muro defensivo que rodea la torre de Meira
- Bronca en el pleno de Cangas: AV se vuelve a aliar con el PP para tumbar la liquidación de la deuda bancaria del municipio
- El reloj de la alameda ya no avisa de las alertas