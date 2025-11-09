Herido un ciclista frente al cementerio
Fue golpeado por un coche al adelantarlo cuando a iba a girar a la izquierda
REDACCIÓN
Moaña
Un ciclista resultó ayer herido en un accidente de tráfico por el impacto de un coche en la carretera de Abelendo EP-1104, frente al cementerio municipal de Moaña. El accidente ocurrió poco antes de las 14:00 horas y el ciclista fue evacuado en ambulancia con un golpe en la espalda tras caer de la bicicleta dando una vuelta sobre sí mismo. Parece ser que el sinistro ocurrió cuando el conductor del coche que iba en sentido descendente se paró para girar a la izquiera y el ciclista lo adelantó.
