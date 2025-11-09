El gobierno estudia cómo poner en uso la carpintería de Carlagho

El gobierno de Moaña ya cumplió con la rehabilitación de las carpinterías de ribeira de Casqueiro y de Carlagho, en el frente urbano de Seara, pero falta ahora por concretar qué horario tendrá el nuevo espacio museístico de Casqueiro y también el uso a la nave de Carlagho, que antes de la obra utilizaba la Asociación de embarcacións tradicionais Sueste para actividades vinculadas a esta actividad. La alcaldesa, Leticia Santos, ya dijo que dejarían pasar las fiestas de San Martiño -el lunes es «puente» en el Concello- para estudiar un horario de visitas. Con respecto a Carlagho asegura que se va a consultar cómo se puede poner en funcionamiento para realizar trabajos de carpintería. Respecto de si Sueste puede volver a hacer uso de ella, indica que habrá que ver cómo se puede articular, estudiar algún convenio de colaboración para actividades.

La inauguración de las carpinterías, que se celebró en la tarde-noche del viernes, llenó el nuevo espacio público de Seara, aunque hubo ausencias como la del PP local que rechazó la invitación. El edil del PSOE en la oposición, Mario Rodríguez, sí aceptó, pero no pudo acudir por una complicación. El portavoz del PP, Alfonso Piñeiro, asegura que la ausencia del grupo estaba justificada porque es una obra que ni les representa a ellos ni a una inmensa mayoría de los moañeses y no querían que su presencia «branqueara» una actuación en la que el gobierno del BNG «dilapidou cantidades millonarias en la puesta en práctica «do seu amiguismo e sectarismo cultural», mientras que los vecinos siguen esperando al remate del paseo de Seara. El paseo lo inició el alcalde popular José Fervenza en la legislatura de 2011-2015.

Piñeiro manifiesta que el ejecutivo nacionalista pasó «por riba da vontade popular» de Moaña y se limitó a destinar unacantidad muy importante de los recursos públicos «na exclusiva aplicación da súa cativa axenda ideolóxica en vez de atender aos intereses xerais dos moañeses ao priorizar o arrenxo destas dúas instalacións por riba do citado paseo». Piñeiro insiste en que los ejemplos de «amiguismo cultural» son continuos.

Cree que en la restauración de las carpinterías es especialmente flagrante el caso de Carlagho ya que se sabe que se hizo «exclusivamente para prepararlle o garito aos seus amigos» posto que na asociaición están todos os cargos e representantes do Bloque local» y reprocha la «política de mentira» del BNG que culpó al PP del incendio en los astilleros «no seu intento de vencellarnos coa violencia» como con el pleno de la subida de la basura.