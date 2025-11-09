El gobierno afirma que la oposición castiga a los vecinos a quedarse sin 1,5 millones

El gobierno local de Cangas (BNG, PSOE y EU) afirma que el viernes, el pleno de Cangas perdió su última oportunidad para liberar 1,5 millones de euros de ahorro municipal. Recuerda que PP y AV votaron por segunda vez en contra del trámite que permitía desbloquearlo, un trámite obligatorio por ley e imprescindible para que Cangas pudiera invertir en 2026. «A consecuencia e inequívoca, Cangas queda un ano enteiro sen poder usar os seus propios recursos. A proposta non era política, era un exixencia da Lei de Estabilidade Orzamentaria, que obriga a cancelar a débeda bancaria para poder liberar o aforro. Pagar agora significaba abrir a porta a investir 1,5 millóns de euros en 2026. Cada euro amortizado recuperaba capacidade real para executar actuacións necesarias en infraestructuras e espazos públicos», señala el tripartito.

El gobierno deja claro que hizo su parte: las cuentas están saneadas , el plazo medio de pago a proveedores cumple con la ley, se eliminaron facturas pendientes de otros mandatos e Intervención y Tesorería emitieron informes favorables. Hace hincapié en que por primera vez en la historia, Cangas estaba en condiciones de quedar sin deuda bancaria y ganar autonomía financiera plena, pero con el voto negativo de PP y AV dejan 1,5 millones de euros de ahorro municipal inmovilizados durante todo el 2026. La alcaldesa Araceli Gestido (BNG) explica que el dinero no podrá emplearse en proyectos prioritarios como la humanización integral de la avenida de Bueu, ni en mejoras de movilidad, espacios públicos, saneamiento o renovación de infraestructuras o suministros como maquinaria para la limpieza viaria. «Votar en contra desta medida non aforra nin un só euro. O único que fai é paralizar Cangas e impedir que o aforro da veciñanza se transforme en investimento real. O goberno actuó con rigor, transparencia e responsabilidade. A oposición tivo a oportunidade de sumar e poñer a Cangas por diante das siglas, pero o venres escolleu non facelo»

Mantiene el tripartito que la elección de la oposición trae consecuencias: los 1,5 millones de euros de ahorro municipal no podrá convertirse en obras ni actuacións durante todo el 2026. No obstante, asegura que seguirá trabajando con responsabilidad, planificación y visión de futuro. Pero el bloqueo del viernes, en opinión del tripartito, «non golpea o goberno, golpea directamente á veciñanza de Cangas».

El gobierno local de Cangas repite más o menos lo que dijo la alcaldesa Araceli Gestido en su intervención en el pleno del viernes, en su intento desesperado por convencer al PP y a AV de que votaran a favor de pagar la deuda bancaria. Un gobierno que, en esta ocasión, confiaba más en la altura de miras de la que el PP siempre habla que en AV, consciente que con Victoria Portas hay ahora un abismo, que se refleja también en las redes sociales. La regidora local tenía la esperanza de que el PP supiera que lo que se pedía no era un capricho, sino una necesidad. Pero el PP no lo vio así. Argumenta la no creencia, la falta de formas del tripartito, el conocer por la prensa convocatorias que creen que sus miembros deben saber antes. Se ampara en la falta de un proyecto para la obra de la avenida de Bueu.

En el pleno municipal de ayer sorprendió, eso sí, la escasa presencia de vecinos de Pedra Alta, que a lo largo de estas semanas daba la impresión que, al menos la directiva de la asociación, estaba molesta con que este gobierno fuera a realizar un obra en el barrio. Así que el tripartito se quedó sin la baza de la presión vecinal para convencer a la oposición. El PP mantuvo su voto del no, dando la impresión que no le iba a suponer ningún coste electoral.

Xiana Abal y Sagrario Martínez y el amor a Cangas

Xurxo González, el seguidor de Alternativa dos Veciños que estaba junto a otros compañeros entre el público que asistía al pleno del viernes, mantuvo otro duelo dialéctico con la concejala de Facenda del Concello de Cangas, Xiana Abal. No obstante, la edil nacionalista hizo caso omiso a lo que este seguidor de AV estaba comentando dirigéndose a ella, como se puede apreciar en la fotografía. Hay que señalar que la concejala de Facenda fue la encargada de realizar la propuesta de modificación del presupuesto para pagar la deuda bancaria. Xiana Abal no se inmutó. Según comenta la concejala socialista Sagrario Martínez, Xurxo González creyó que Xiana Abal y ella se estaban dirigiendo a él, pero dicen que lo único que repetían era «eso es amor a Cangas, eso es amor a Cangas», que la cosa no fue e ningún momento a mayores.