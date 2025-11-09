Concentración por las urgencias en Moaña

Pese a la festividad de San Martiño en Moaña, los vecinos del municipio tienen hoy de nuevo su cita ante la Casa do Mar en una nueva concentración de la Mesa Local da Sanidade para reclamar el regreso de las urgencias y la cobertura de los puestos médicos. Será a las 11:30 horas y de nuevo se volverá a hablar de la situación del centro de salud de Sisalde.