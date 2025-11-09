Comida familiar de la larga saga de los Gestido

Ahí están, en Golf Domaio, posando todos para la posteridad. Desde un artista de fama como Camilo a un político como José Luis, desde un niño que empieza a andar, hasta una abuela que se tiene que apoyar. Es una foto que se repite para bien todos los años. Y casi siempre hay nuevos miembros.

Los tornillos emocionados de los reformados astilleros

Son la joya de la corona. Todo Moaña está atento a lo que ocurre con la nueva vida de los astilleros de Casqueiro y Carlagho. Ayer se soltaron unos tornillos de una chapa lateral de la pasarela y faltó tiempo para que se avisara a la Policía Local, que se puso manos a la obra. Ya se contactó con la empresa y el lunes estará en Moaña para volver a colocar en su sitio los tornillos que se escaparon de su lugar, que tal vez quedaron temblando por la emoción de la gran inauguración.

La plaza de abastos no estaba "abarrotá"

Hay que decirlo. Faltó gente en la exposición de los Cien Años de la plaza de abastos de Cangas. Pero no nos referimos a autoridades, que sí que estaban, que son mucho de quedar bien, sino a la gente normal, a la de a pie. Porque fue una obra hecha para ellos. Félix Soage pensó en las mujeres que venden el pescado cuando decidió financiar el edificio. Y lo cierto es que había muy poca gente en un acto en el que la plaza debía de estar a reventar. Muy bien por las actuaciones y por las palabras de Luis Guimeráns, siempre acertadas.