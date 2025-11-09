La AXI impide el carril en Eroski de Ximeu

Los representantes de Vegalsa, empresa que empezó a construir un supermercado de Eroski Center en la zona de Ximeu, en Cangas, mantuvieron ayer una reunión con los vecinos de San Pedro y Cimadevila en el Auditorio Municipal de Cangas. Allí explicaron que es la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) la que no permite construir el vial que ellos piden por no encontrarse en la zona rural.

Los vecinos solicitaron precaución a Vegalsa con la entrada de camiones en horario escolar, porque en las inmediaciones se encuentra el colegio Enseñanza. La Asociación de Vecinos Nós, promotora de esta reunión, volvió a decir que no está en contra del supermercado. La empresa manifestó buena intención de solucionar todos los problemas que se presenten.