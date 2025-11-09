Asheber Díaz y Noemí Álvarez se imponen en la Carrera de San Martiño de Bueu

El vigués Asheber Díaz y la tudense Noemí Álvarez se adjudicaron la victoria en la Carrera Pedestre San Martiño de Bueu, que celebró ayer su vigesimooctava edición con la participación de 575 corredores entre todas las categorías. Ante la ausencia de David de la Fuente, ganador de la prueba en 2024, el joven corredor del Celta protagonizó un emocionante mano a mano con Gustavo Santiago (Pinarium), al que batió por apenas tres segundos para hacerse con el entorchado.

Díaz completó los seis kilómetros de recorrido en un tiempo de 17 minutos y 30 segundos, igualando la mejor marca histórica de la prueba. Santiago, que ya el año pasado había sido segundo, volvió a acariciar el triunfo con 17.33. El tercer escalón del podio fue para Hugo García (Gimnástica de Pontevedra) con 18 minutos y 7 segundos.

Momentos antes de la salida de la carrera. / Santos Álvarez

Noemí Álvarez, ganadora femenina de la carrera de ayer. / Santos Álvarez

En féminas hubo menos emoción y el triunfo fue a parar a manos de la tudense Noemí Álvarez, que cruzó la línea de meta en 23 minutos y 5 segundos, dejando la segunda posición a Cristina Estévez, que empleó 23 minutos y 58 segundos en completar el circuito, mientras que Olalla Saborido se hizo con el tercer puesto parando el cronómetro en los 25 minutos y 15 segundos.

Una de las pruebas de categorías inferiores. / Santos Álvarez

La competición, organizada por el Clube Corredoiras de Bueu, constaba de un circuito urbano de dos kilómetros (uno de ida y otro de vuelta) a lo largo de la calle Montero Ríos al que había que dar tres vueltas en total hasta completar los seis kilómetros. Los tres primeros clasificados de la carrera, tanto en hombres como en mujeres, se embolsaron 100, 75 y 50 euros, respectivamente.

Las Madamas e Galáns de Cobres en plena actuación. / Santos Álvarez

Previamente a la prueba reina se disputaron las carreras de categorías inferiores, con distancias entre los 100 metros de los minibenjamines y los 2.000 de los cadetes. En minibenjamines vencieron Erika Flores y Martín Pérez, mientras que en benjamines lo hicieron Ánxela Caballero y Lauret Graña. En alevines los ganadores fueron Celia Mella y Adrián Regueira, en infantiles Martina Yubero y Daniel Cordeiro y en cadetes Ana Oliveira y Marcos Rial.

Los «vascalleiros» desfilan en un anticipo del Entroido

La primera jornada de las Festas de San Martiño de Bueu acogió también el Encontro de Entroidos do Sur da Provincia de Pontevedra, con un acto central como el desfile de los «vascalleiros» por las calles de Bueu en lo que fue un anticipo del Entroido.

Los tres «vascalleiros» de Bueu, ayer. / Santos Álvarez

La cita comenzó por la mañana con una charla sobre las figuras más tradicionales carnavalescas en varios puntos de la provincia, como los vascalleiros de Bueu, los currumiños de Mos y las perriñas y los mudados de Ribadetea, en Ponteareas. La mesa redonda contó con la participación de Ismael Pato, Jonathan Zúñiga y del investigador local José Manuel Dopazo, además de Hadrián Román como moderador.

Por la tarde tres vascalleiros buenenses salieron desde las inmediaciones del Centro Social do Mar acompañados por cuatro currumiños de Mos y por el grupo de Madamas e Galáns de Cobres, en un desfile de más de una treintena de personas por el centro del municipio que incluyó varias paradas para miniactuaciones y que finalizó en la carpa instalada en As Lagoas.