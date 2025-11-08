Un siglo de la plaza de abastos, 180 años de Félix Soage

La plaza de abastos de Cangas cumple cien años, medio siglo en cada bando y un siglo entero al servicio de los cangueses. Ayer, en el aniversario, se recordaba que la donación del edificio había sido de Félix Soage Vilariño, un filántropo de la época que aportó mucho a Cangas, como los jardines que llevan su nombre, así como el órgano de la excolegiata de Cangas.

El coro de Rodeira en la inauguración de la exposición. | Santos Álvarez

En este día de celebración pululaban por la planta superior de la plaza políticos y escolares, historiadores y músicos; una suerte de mezcla demográfica que servía para festejar el aniversario y alentar el comercio local. Todo ello en medio de una exposición dedicada a Félix Soage y a las mujeres que vendían pescado en la plaza de abastos. Además de ilustraciones, los asistentes pudieron visionar un vídeo realizado por el CEIP de A Rúa, titulado «Homenaxe ao mercado), así como también una intervención del coro de Rodeira.

Actuación musical en la inauguración de la exposición de ciento años de la plaza de abastos. | Santos Álvarez

A pesar de un día apretado para los políticos locales, allí se dieron cita. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, fue la encargada de abrir el acto, recordando la figura de Félix Soage y también la importancia del mercado de proximidad. A continuación, el coro de Rodeira interpretó un tema instrumental de Tanxugueiras, para, a continuación, los escolares del CEIP de A Rúa presentar su vídeo. Tras una nueva actuación del Coro de Rodeira, la concejala de Desenvolvemento Local, Lucía Docampo realizó una breve reflexión sobre la relevancia de la plaza. El acto finalizó con un vídeo del IES Monte Carrasco «Ronseis do salitre».

Fue el investigador Luis Guimeráns el encargado de realizar un semblante de la figura de Félix Soage, que nació en la calle Real el día 4 de abril de 1845 y tuvo tres hermanos Benigno, Aquilina y Pilar. Contó como con 14 años de edad emigró a Buenos Aires. Su primer empleo fue en un almacén y es en 1880 cuando empieza a amasar su fortuna.

Cuenta Luis Guimeráns que, a finales del siglo XIX, en una noche de fuerte temporal e Cangas, se destruyó el malecón que daba protección . El fuerte viento se llevó por delante los antiguos alpendres y pendellos que utilizaban las mujeres de los marineros para la venta del pescado. Cuando la notica llegó a Buenos Aires, Félix Soage ordenó redactar un proyecto al arquitecto vigués Jacobo Estens y al ingeniero Antonio Sáenz-Diáz para la construcción de un mercado en e punto más centro de la villa, situado en un lugar que pudiese servir de atraque para las embarcaciones que provee a la plaza. . El proyecto tomó forma y los vecinos agradecieron del gesto recogiendo firmas en un libro y las hicieron llegar a Félix Soage. En 1911, siempre según relata Luis Guiméráns, Félix Soage realizó una donación de 50.00 pesetas para un hospital en Argentina, pagó el órgano de la excolegiata y la escola de Fonte Ferreira.