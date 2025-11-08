Los primeros fieles de San Martiño en Moaña

Moaña dio ayer el pistoletazo de salida a la programación laica de sus fiestas patronales de San Martiño con la apertura de los furanchos tradicionales, que hace que esta fiesta sea de interés turístico en Galicia. Fue una apertura tímida durante la mañana, con pocos establecimientos abiertos, aunque con los primeros fieles a este reencuentro con un santo que además de invitar a rezar también lo hace a probar en buena compañía el vino de la última cosecha y a comer pulpo, las castañas del otoño y a meter el cuchillo en chorizos y quesos de la tierra.

Una pareja disfruta de las primeras tazas de vino. / Santos Álvarez

«Non faltamos nunca», aseguraban ayer algunos de los primeros asistentes desafiando a la lluvia. Por la tarde fueron abriendo más furanchos, hasta la docena que están previstos para recibir a las miles de personas que siempre acuden a San Martiño, la cuna del municipio. Claro que todos están pendientes del cielo y de que la lluvia otorgue treguas para que la celebración luzca en toda su plenitud.

La charanga Vai de baile amenizará el día de hoy y por la tarde actuarán la Banda de Gaitas Gaiteir@s de Moaña y el Grupo Folk de Música Tradicional Cidadelle. Hoy será la primera de las verbenas, a las 21.00 horas, amenizada por el Grupo Ámbar. En paralelo al programa, la Casa de Cultura de Abelendo acoge hoy (20.30 horas) una Jam Martiño, una cita musical que reúne cada año a diversos músicos de Moaña para celebrar esta fiesta del patrón. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Este año y como novedad, la festividad del Carmen, que suele celebrarse un día después de San Martiño, se ha adelantado al domingo, para que no coincida en día laborable, y poder disfrutar mejor y con más tiempo de la programación. A las 11.00 horas harán su entrada las bandas de música Airiños do Morrazo de Moaña y UniónMusical de Tenorio. A las 12.00 es la misa solemne cantada por la Coral Moañesa y a continuación,la procesión hasta el cruceiro en donde se cantará la Salve Mariñeira. La Banda de Ayer y Trío Tic Tac amenizan la verbena (20.00 horas). El lunes, «puente» en el Concello de cara al festivo del martes, ameniza la charanga Noroeste, hay magosto a las 18.00 horas y a las 19.00 se presenta en la antigua rectoral el libro «Desmontando erros a través das evidencias», de Antonio Costa. La verbena la amenizan Capitol y Magos. El día grande es el martes. Con Airiños estará la Banda de Vilaboa. La misa es a las 12.00 horas y después saldrá la procesión. Compostela y Los Players amenizan la verbena.