El nuevo convenio colectivo municipal, más cerca

El Concello de Bueu y los representantes de los trabajadores municipales mantuvieron ayer una reunión para ir perfilando las líneas maestras del nuevo convenio colectivo municipal, que vendría a sustituir el que lleva vigente desde 2014 y que, en opinión de ambas partes, se encuentra un tanto obsoleto en algunas cuestiones.

El nuevo encuentro entre la delegación del gobierno local –encabezada por la concejala de Persoal, Promoción Económica, Comercio Local e Turismo, Silvia Carballo, y los trabajadores sirvió para limar posturas y continuar avanzando en un acuerdo que parece estar un poco más próximo. Eso sí, ambas partes se han dado un margen de tiempo para meditar las cuestiones que ayer se pusieron encima de la mesa, y por ello quedaron citadas para una nueva reunión, que se desarrollará el miércoles 19.

La elaboración del nuevo convenio colectivo del concello buenense fue una decisión adoptada el año pasado en la Mesa Xeral de Negociación y supone una nueva actuación en el ámbito laboral dentro del concello después de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), un documento que ya ha sido modificado para irlo adaptando a las nuevas necesidades que vayan surgiendo dentro del funcionamiento municipal.