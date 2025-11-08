«Confinamos las gallinas por el bien de todos»

Chelo Pombal es vecina de la parroquia de Meira, en Moaña, y tiene gallinero en su casa de toda la vida. Entre gallos y gallinas posee 31 y ayer mostraba cómo ya las confinaba en el gallinero, con tejado y protegido por red para preservarlas de un contagio de gripe aviar.

«¡Claro que las gallinas están mejor al aire libre por la finca, como estuvieron siempre!», se lamenta esta mujer que, sin embargo, reconoce que «si esto es por el bien de todos, hay que hacerlo». Sabe cuándo tiene que confinar las aves por el comentario de la gente o por lo que ve o lee en medios de comunicación.

En Moaña ya están habituados a estos episodios de confinamiento para blindar los gallineros de la gripe aviar, que en O Morrazo ya dejó huella, según confirma la Consellería de Medio Rural y trasladó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 27 de agosto con un caso positivo de una gaviota sombría en Bueu; una gaviota patiamarilla en Cangas el 19 de septiembre y la última, también otra patiamarilla en Moaña el pasado 17 de octubre.

Explotación de gallinas en el Monte Faro en Domaio. / Fdv

Pese a que aparecieron casos en los tres municipios, las medidas preventivas solo afectan en O Morrazo a Moaña, además de Vilaboa y Marín, ya que son tres de los 29 municipios (13 en la provincia de Pontevedra) que forman parte de las Zonas de Especial Vigilancia (ZEV) de Galicia, al encontrarse en esa corriente de las aves migratoria que ahora tienen su época.

La Xunta reforzó en estos concellos la prevención que ya estaba en activo en los 11 municipios de las Zonas de Especial Risco (ZER): A Illa de Arousa, Cambados, O Grove, Meaño, Ribadumia, Sanxenxo, Vilanova, Xove, Cerceda, Ordes y Tordoia. Con Moaña y en la provincia de Pontevedra también están afectados A Guarda, O Rosal, Tomiño, Tui, Redondela, Soutomaior, Pontevedra, Poio, Meis y Vilagarcía. Según los datos que maneja la Consellería de Medio Rural, entre Moaña, Marín y Vilaboa hay 2.441 gallineros de autoconsumo.

En Moaña, en el Monte Faro, muy cerca de las antenas repetidoras, hay una granja con 1.600 gallinas que gestionan padre e hijo con la marca «Ovos da casa». Desde la empresa señalan que ya tienen las aves confinadas desde hace un mes, dentro de la nave, cuando aparecieron las gaviotas. Aseguran que no están en jaulas ya que es una explotación del sistema «galiñas felices».

En épocas sin amenaza de gripe, explican, las gallinas están sueltas por la extensión y solo se guardan por la noche. Añaden que es la propia veterinaria quien controla todo el año a las aves y quien les informa de estos episodios de confinamiento, que apoyan: «É bo, é unha forma de evitar que se transmita a gripe aviar», sobre todo ahora, tras los casos en humanos en Estados Unidos.