La Mancomunidade do Morrazo, segura de la tramitación de la tasa de la basura

Mientras la presidenta de la Federación de Comerciantes e Industriales de Morrazo (Fecimo), Carmen Pereiro, asegura que las alegaciones presentadas a la ordenanza reguladora de la tasa de la recogida de la basura, ahora en fase de exposición pública, no son las definitivas y se van a reformular, desde la Mancomunidade de Municipios do Morrazo se asegura que el proceso de exposición es correcto y que, en su opinión, las alegaciones formuladas en torno a ese criterio no tienen ningún recorrido.

La Mancomunidade asegura que la certificación de Intervención tiene lugar una vez finalice el proceso, cuando se hayan presentado y contestado las alegaciones presentadas. Como el jueves se trasladó a los distintos colectivos, independientemente de que se esté en un proceso de diálogo es conveniente presentar las alegaciones a la ordenanza fiscal. Las propuestas que se presentaron tienen que ser estudiadas para saber si pueden ser encajadas en la ordenanza por los técnicos.

También se asegura desde el ente supramunicipal que hasta la fecha nadie puede demostrar que la tasa es superior al coste del servicio. En este sentido, se recuerdan las informaciones que de forma reiterada se trasladaron a los colectivos, entre las que se dejaba claro que la subida de la tasa de la basura solo cubría un 77% del servicio, a pesar de que la normativa europea señala que debe hacerlo al 100%.

Además se indica que son previsiones y que, en el caso, improbable, que la tasa superara el coste del servicio, ésta se reduciría, de ahí que la ordenanza se vaya a revisar cada año. De ahí, también, que se anime a los usuarios a reciclar, con el fin de que la tasa se pueda reducir. Desde la Mancomunidade se asegura que hubo un aumento significativo del número de composteros individuales.