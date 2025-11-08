Magosto en el Club de Jubilados de Moaña
Como cada año, el Club de Jubilados de Moaña celebra hoy su Magosto, una fiesta relegada por los gallegos, ante el auge del Samaín o el Halloween. De la fiesta de la castaña podrán disfrutar todos de forma gratuita. En ella se repartirán 100 kilos de este producto otoñal. Comienza a las 20.00 horas en el propio Club . También, en breve, se celebraá la asamblea general
- Cuatro personas trasladadas al hospital y un edificio desalojado por un incendio en Bueu
- Cinco familias demandan por acoso escolar al Compañía de María de Cangas
- Una camarera de Cangas aumenta en 10.000 euros la indemnización por despido que le recortaron por tener jornada reducida
- Los comuneros plantean restringir el tráfico a Cabo Home y cobrar por el paso de coches
- Comienzan las obras de Eroski en Ximeu y los vecinos exigen seguridad
- El reloj de la alameda ya no avisa de las alertas
- La campaña arqueológica descubre un nuevo muro defensivo que rodea la torre de Meira
- El litoral «susceptible» de cambiar