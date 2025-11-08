Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Magosto en el Club de Jubilados de Moaña

Como cada año, el Club de Jubilados de Moaña celebra hoy su Magosto, una fiesta relegada por los gallegos, ante el auge del Samaín o el Halloween. De la fiesta de la castaña podrán disfrutar todos de forma gratuita. En ella se repartirán 100 kilos de este producto otoñal. Comienza a las 20.00 horas en el propio Club . También, en breve, se celebraá la asamblea general

