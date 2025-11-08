Librería Bulevar celebra una feria flash de ofertas en Cangas
REDACCIÓN
O Morrazo
El local de la Rúa Santa Baia 10 que albergaba anteriormente la tienda Cousiñas de Kela en Cangas acogerá hoy y mañana una feria flash de oportunidades organizada por la Librería Bulevar de Bueu y que contará asimismo con la participación de Mary’s Petit Atelier.
La cita servirá para ofrecer un abanico de diferentes productos a precios rebajados y que irán desde libros, papelería, mochilas o puzles hasta elementos de artesanía elaborados con telas. El horario de apertura de hoy será de 16.30 a 20.30 horas, mientras que el de mañana domingo será de 10.30 a 14.30 y de 16.30 a 20.30 horas.
