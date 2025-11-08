Herido un ciclista frente al cementerio de Moaña

Un ciclista resultó herido en la mañana de este sábado en un accidente de tráfico por el impacto de un coche en la carretera de Abelendo EP-1104, enfrente del cementerio municipal de Moaña.

El accidente ocurrió poco antes de las 14:00 horas y el ciclista fue evacuado en ambulancia con un golpe en la espalda tras caer de la bicicleta dando una vuelta sobre sí mismo. Parece ser que el sinistro ocurrió cuando el conductor del coche, que iba en sentido descendente, se paró para girar a la izquiera y el ciclista lo adelantó.