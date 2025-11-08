Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Excéntricas pone en escena en Cangas «Mala vida e pior morte do rei Ricardo III»

Una escena de la obra con Evaristo Calvo.

Una escena de la obra con Evaristo Calvo. / Fdv

REDACCIÓN

Cangas

La compañía Excéntricas, de Quico Cadaval y Mofa&Befa llega hoy a Cangas para representar (20:30 horas) en el Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela la obra «Mala vida e pior morte de Ricardo III», un espectáculo unipersonal de Evaristo Calvo co producido por el Centro Dramático Galego con el apoyo de la Fundación Cidade da Cultura. Desmonta la leyenda negra que escribió Shakespeare, previo pago, sobre el monarca inglés Ricardo III.

Ricardo III quedó retratado como un monarca deforme y diabólico en las obras del autor inglés, pero los últimos acontecimientos demuestran que no fue así y que fue víctima de «fake news» siglos atrás y uan campaña de la familia Tudor que lo mató en batalla y se quedó con el trono, para endulzar la historia y el golpe de estado.

