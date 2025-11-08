Comienza la Gran Recogida de Alimentos en Morrazo.

Por primera vez participarán en esta gran movilización cuatro colegios de la comarca. El IES Paralaia, de Moaña; el Virgen Milagrosa, de Bueu y el Johan Carballeira, también de Bueu ya había participado en añores anteriores. El Compañía de María entra este año. La recogida empezó ayer y continúa hoy.

La locura con el derecho a la imagen

Con el tema del derecho a la imagen nos estamos volviendo un poco locos. Ayer, en la inauguración de la exposición de los cien años de la plaza de abastos, una trabajadora municipal ponía problemas para divulgar las foto de los alumnos de los colegios que estaban actuando en un acto que era público y al que no se había opuesto. La trabajadora mencionada que eran menores de edad y que no había firmado el consentimiento de los padres. Es como si a los niños Cantores de Viena no se les pudiera sacar vídeos ni fotografías. Una locura todo.

La concejala del BNG de Cangas Lucía Docampo quedó encerrada en la plaza de abastos

También en la plaza de abastos de Cangas quedó encerrada la concejala de Desenvolvemento Local, Lucía Docampo (BNG). Todavía no se sabe muy bien que llevó a la edil a no poder salir del mercado. Su encierro se hizo público porque el pleno se retrasó unos minutos para ver si alguien la liberaba y llegaba a tiempo, porque un gobierno en minoría no se podía permitir otra baja. Aunque, lo cierto, es que el pleno se desarrollo de tal forma que daba igual que ella estuviese o no.