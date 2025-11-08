La carrera pedestre de Bueu reúne a 575 atletas en el primer día de las Festas de San Martiño

Bueu levantará hoy el telón de las Festas de San Martiño con un programa en el que el acto central será una carrera pedestre que, en su vigesimooctava edición, reunirá a un total de 575 corredores distribuidos en las diferentes categorías. La cita dará comienzo a las 17 horas con la disputa de las pruebas de las categorías inferiores, dejando para las 19 horas el inicio de la carrera reina, la absoluta, sobre una distancia de 6.000 metros en un circuito urbano a lo largo de la calle Montero Ríos al que se darán tres vueltas.

La categoría chupete será la primera en partir desde la salida situada a la altura del Museo Massó para recorrer 100 metros, dando paso a los minibenjamines (300 metros), benjamines (500 metros), alevines (1.000 metros), infantiles (1.500 metros) y cadetes (2.000 metros). Desde juveniles los participantes deberán integrarse en la prueba absoluta, en la que hay anotados 161 deportistas de los 575 inscritos en total. Aunque habrá la ausencia notable del ganador de la última edición, David de la Fuente, se espera la presencia de algunos destacados especialistas de las carreras populares en Galicia. La organización repartirá medallas para todos los chupetes y trofeos a los tres primeros en cada una de las restantes categorías, mientras que para la carrera absoluta habrá premios en metálico de 100, 75 y 50 euros a los tres primeros, tanto en hombres como en mujeres.

Más allá de la vertiente deportiva, la jornada servirá para acoger el primer Encontro de Entroidos do Sur de Pontevedra, una iniciativa que comenzará con una mesa redonda en el Centro Social do Mar en la que tomarán parte el investigador local José Manuel Dopazo, que hablará de la figura de los vascalleiros; Ismael Pato Pérez, de Currumiños de Mos; y Jonathan Zúñiga, de Perriñas e Mudados de Ribadetea, en Ponteareas. La charla, en la que se hablará de la tradición carnavalesca en cada uno de estos lugares, estará moderada por Hadrián Román.

Si la vertiente más teórica será matinal, la vespertina acogerá la práctica, con la salida a las 16.30 desde el Centro Social do Mar de las figuras del Entroido en un desfile por las calles de Bueu que finalizará en la carpa de As Lagoas. Desde el concello buenense se anima a la población a disfrazarse de vascalleiros para participar en esta iniciativa que pretende reactivar la figura más tradicional del carnaval buenense.

De 11 a 13 horas en la carpa habrá juegos tradicionales e hinchables para los más pequeños, mientras que a partir de las 22 horas se celebrará un concierto con Festicultores Troupe y posteriormente con Moe DJ.