Las carpinterías de Seara abren Moaña al mar

Fue una larga travesía de diez años, pero ayer Moaña finalmente pudo inaugurar la rehabilitación de las carpinterías de ribeira de Casqueiro y de Carlagho, en el frente marítimo de Seara, que pasaron por duros momentos de conflicto vecinal, un incendio que en 2017 destruyó la ya débil estructura de Casqueiro; y una dura gestión de este gobierno local del BNG y del anterior bipartito con el PSOE para conseguir la financiación del millón de euros que fue preciso para llevar a cabo la obra. La alcaldesa, Leticia Santos, recordó ayer, en el acto de inauguración, que se celebró a las 19:00 horas en el interior de Casqueiro, estas dificultades y lo hizo en tono poético para referirse a un «amor todopoderoso que superou moitas barreiras e finalmente, o mar derrotou ao lume para sandar coas súas augas as feridas».

Actuación de zanfona en el acto de ayer. / Santos Álvarez

Las carpinterías mostraron de noche su potencial, ya iluminadas, como un nuevo espacio de encuentro Y MUSEÍSTICO en el centro urbano y junto al mar, en donde para la inauguración, además de un bote restaurado por la Asociación de embarcaciones tradicionales Sueste en el exterior de Casqueiro y una maqueta del galeón Eliseo, cedida por el colectivo Devanceiros do Mar, se abrió una exposición, coordinada por el fotógrafo Diego Seixo, con ocho paneles con una treintena de imágenes de la historia de las carpinterías en el municipio, entre antiguas y otras más recientes de actividades que albergaban. La concejala de Patrimonio, María Ortega, tras la actuación musical con zanfona de Iván Costa, abrió el acto que calificó de «dignidad de noso pobo» y lleno de alusiones poéticas: «O corazón mariñeiro de Moaña volve a bater na Seara».

Plaza en el exterior del astillero desde la Casa do Mar. | G. N.

La rehabilitación de las carpinterías, obra de los arquitectos Iago Fernández y Óscar Fuertes,, presentes en el acto, fue motivo para el reencuentro.

Las carpinterías con la nueva iluminación vistas desde la zona del mar. / Santos Álvarez

Estaban invitados los miembros del anterior gobierno y acudieron Marta Freire y Rodrigo Currás (PSOE) y Odilo Barreiro y Aldán Santamarina (BNG), los colectivos que integraban la Mesa de diálogo que se creó para dar solución a la obra del paseo y en la que se consenuó la rehabilitación; como la disuelta plataforma vecinal A Chamusca, la plataforma de Seara (proclive al PP), asociación Praia Seara, Sueste y los grupos de la oposición PP y PSOE, aunque no acudió nadie del grupo municipal del PP y del aprtido sólo lo hizo la jefa territorial de Mar, Elena Suárez.

Réplica del Eliseo en la carpintería de Casqueiro. / Santos Álvarez

El edil del PSOE, Mario Rodríguez, confirmó su asistencia, pero finalmente no pudo por una complicación y de la Diputación, que financia la obra con 600.000 euros, tampoco hubo representación.

Leticia Santos, que cerró el turno de discursos en el que intervinieron la escritora y descendiente de una estirpe de marineros, Olga Rodríguez Díaz; el propio arquitecto Óscar Dopico, Xurxo Souto y la jefa territorial de Mar, habló de «paixón» por un legado de «salitre, serrán, cuadernos e brea...Pola esencia de quen do mar fixo o seu modo de vida, e desa vida nace unha vila mariñeira, honesta, humilde a e traballadora», también del legado de los Casqueiro y los Carlagho «de todos os homes e mulleres que coas súas mans construíron todo o que somos» y de que se devuelve a la vida estas carpinterías «que deixan de ser só do pobo de Moaña, pra ser de todas as persoas que amamos o no». También mostró su compromiso de continuar con el proyecto y de lo que queda por hacer, para completar la gran plaza del entorno de los astilleros y rematar el paseo hasta Salitre.

Otro momento del acto de inauguración con la intervención de Xurxo Souto. / Santos Álvarez

Respecto a la conclusión del paseo, Santos asegura que ahora se acondicionó como plaza el entorno de las carpinterías y se hicieron las rampas para poder continuar el paseo por delante de los astilleros manteniendo las guías al mar. Destaca que con esta plaza se ha conectado la Casa do Mar hasta el Eirado do Ferreiro y se ha prolongado un espacio en el frente de las carpinterías hasta el borde con la calle Concepción Arenal. Falta llegar al remate del paseo hasta Salitre, del que dice que se está a la espera de que el Estado resuelva la concesión de las fincas que todavía faltan, para conseguir los 6 metros de servidumbre. Por el momento no hay partida asignada en los presupuestos a la espera de que Costas obtenga los terrenos y después habrá que ir a un modificado del proyecto ya que parte de la obra de la plaza ya se ejecutó, señala la alcaldesa.

Público en la inauguración. / Santos Álvarez

En cuanto al horario de apertura de las carpinterías, asegura que se va a esperar a que pasen los días de San Martiño (el lunes es «puente» en el Concello) para organizarlo y que se puedan realizar visitas. Por lo que respecta a la vivienda de Carlagho, que también se acondicionó por fuera, la pretensión del gobierno local es destinarla a oficina de Turismo, aunque habrá que actuar en su interior.

La historia

Las carpinterías de Seara datan del año 1941 y están compuestas, tal y como detalla el director de la ejecución de la obra, José Boubeta Santomé, por dos naves rectangulares, paralelas entre sí y perpendiculares a la avenida Concepción Arenal, con pocos metros de separación entre ellas, y una casa anexa a la de Carlagho, dedicada inicialmente a aserradero que luego fue vivienda vinculada a la actividad.

En el interior albergaban un espacio diáfano con todas las áreas necesarias para la construcción de embarcaciones y con plataforma exterior de trabajo. En la cara frente al mar se conserva un muro litoral, de cachotes de granito.

El incendio

Tras el incendio en el verano de 2017 del astillero de Casqueiro sólo se conservaba la fachada de piedra a la calle, parte del pavimento de la rampla y el muro litoral. El armazón de esta carpintería era mayor que la de Carlagho, tanto longitudinalmente, llegando a la orilla de la ría, como transversal al contar con una nave menor anexa, en la parte sur, en donde estaba el aserradero. La sierra y carriles metálicos se conservaban en estado muy deficiente y su estructura de guías estaba muy deteriorada.

Fachada hacia Concepción Arenal del astillero de Casqueiro. / Santos Álvarez

Por lo que respecta al astillero de Carlagho, está formada por un edificio principal con armazón, rampla exterior y aserradero anexo, convertido después en vivienda.

Vivienda vinculada al astillero de Carlagho en donde se quiere abrir una oficina de turismo. / Gonzalo Núñez

La edificación principal es de ladrillo y la estructura está formada por seis pórticos paralelos y separados entre sí unos tres metros. Contiene dos tipos de pórticos, el primero y más próximo a la calle está formado por pilares de hormigón arrimados a los muros exteriores, sobre los que se apoya la estructura de la cubierta a base de cimbros de madera. El segundo tipo de pórticos corresponde a una ampliación hacia el mar. Los pilares tienen una altura de casi de 4 metros. Entre el edificio y el mar, detalla Boubeta Santomé, hay una bancada de superficie inclinada, pavimentada con losa de granito que remata en el muro litoral. Dispone una guía de plataforma de madera que continúa la rampla hacia el mar, soportada por pórticos de madera en la arena. La vivienda anexa fue rehabilitada con un proyecto independiente al de las carpinterías.

La dorna de Sueste instalada en el exterior de la carpintería de Casqueiro. / Santos Álvarez

Para dar continuidad al paseo marítimo conservando las rampas-varadero-guías lo que se propuso fue retranquear las fachadas para permitir la servidumbre de tránsito, se reconstruyó la carpintería de Casqueiro recuperando su estructura de madera, conservando y mejorando las fachadas y la estructura de la de Carlagho con la idea de formar un todo con el entorno convirtiendo Seara en una plaza pública, en donde convivan peatones, vehículos y bicis.

La intervención en Casqueiro implicó desmontar las fachadas de piedra existentes y hacer una nueva cimentación, previa al montaje de la fachada y reconstrucción de la estructura de madera, que desde el mar se ve como un pórtico. La rehabilitación de madera sigue las pautas, según el director de obra, de la estructura original existente antes del incendio. En la de Carlagho sólo se realizó la reparación de las fachadas exteriores, consolidación de los pórticos de hormigón y reconstrucción de los de madera más próximos al mar.

Interior del astillero de Casqueiro, tras la rehabilitación. / Santos Álvarez

Para la rehabilitación se mantuvo el mismo tipo de acabado en el tejado, con teja cerámica plana sobre el entablado a modo tradicional, con una lámina impermeable y transpirable oculta. En cuanto a las fachadas se han revestido con ventilado de madera de pino para evitar la entrada de agua y facilitar la ventilación.

Astillero de Carlagho. / Gonzalo Núñez

El trabajo se completa con pintura en las fachadas de ladrillo de Carlagho, renovación de todas las carpinterías de madera de los huecos existentes y ejecución de nuevas carpinterías en los accesos de las fachadas de madera, además de recuperar las ramplas-varadero, guías y muro litoral. En el interior se realizó una pavimentación continua de hormigón en pendiente en la nave principal de Casqueiro, en donde se recuperan la sierra, carriles metálicos y fosos de aserradero en la nave lateral. Se ejecutó en madera un módulo para servicios higiénicos.