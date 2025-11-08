Bueu aprueba el convenio para la instalación de paneles fotovoltaicos en el pabellón Pablo Herbello

El Concello de Bueu ha aprobado el convenio con la Diputación de Pontevedra para adherirse al programa «Concellos reto demográfico +Renovable», que supondrá la instalación de paneles fotovoltaicos en la cubierta del pabellón Pablo Herbello destinados a la generación de energía tanto para el propio polideportivo como para usuarios del bono eléctrico social que vivan en el entorno. El acuerdo se suscribió esta semana por parte de la corporación en la sesión plenaria correspondiente al mes de noviembre, completando el último trámite antes de que la Diputación de Pontevedra –promotora de esta iniciativa que cuenta con fondos del IDAE– proceda a la licitación de este suministro.

La instalación prevista en el proyecto es de 99,90 kilowatios pico y está integrada por un total de 185 paneles de 540 watios de potencia, que estarán acompañados por un sistema de almacenamiento de 50kwh alimentado con baterías de litio. La inversión se complementa con un sistema software para la monitorización de toda la producción energética.

El coste de la instalación alcanza los 113.654 euros, que estarán repartidos entre las tres administraciones participantes en la iniciativa. El IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), dependiente del Ministerio para la transición Ecológica, aportará un total de 64.940 euros, mientras que la Diputación pondrá 24.975 euros y el concello buenense los 23.739 restantes. Las ayudas se establecen en función del número de kilowatios pico (medida usada en la producción eléctrica en paneles fotovoltaicos) en instalaciones de hasta 100 KWp, a razón de 800 euros de fondos europeos por cada uno de ellos. A eso se sumaría la ayuda para los sistemas de almacenamiento obligatorio, y la del ente provincial, con 250 euros de fondos propios por cada KWp hasta un máximo de 25.000.

Un total de 208 familias con el bono social eléctrico en el municipio

El objetivo de este programa es la implantación de energías renovables en instalaciones municipales de concellos de menos de 5.000 habitantes o que experimenten una caída demográfica –caso este último del de Bueu–, apostando por la autosuficiencia de estos edificios. Pero a la vez existe un componente de carácter social, ya que un 10 por ciento de esta energía se reserva para ser volcada en la red general y ser distribuida entre consumidores vulnerables que vivan en un radio inferior a los dos kilómetros. Un informe de la Oficina Municipal de Información ao Consumidor de Bueu cifra en 208 el número de familias que se benefician actualmente del bono social eléctrico.

El gobierno local buenense barajó inicialmente varias opciones para ubicar este sistema fotovoltaico, pero acabó decantándose por el pabellón Pablo Herbello por si situación y por el hecho de tener la plena propiedad del edificio, a diferencia de otras infraestructuras como el Centro Social do Mar o la nave de Pescadoira, concesiones en terrenos que pertenece al dominio de otras administraciones.