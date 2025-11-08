Adicam premia con «Ollos de Muller»

La Asociación de Diagnosticad@s de Cáncer de Mama y Ginecológico de Cangas (Adicam) dio ayer a conocer, durante la inauguración oficial del XIV Certamen de Arte «Ollos de Muller», en la sede de la Casa da Bola, los nombres de los artistas galardonados en esta edición de un concurso que se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario cultural de la comarca.

El primer premio, dotado con 600 euros, diploma de honor y una escultura de Henrique Prado, ha sido para José Montejano, por su obra «Encrucillada». El segundo premio, con diploma de honor, ha sido otorgado a Rosa Neutro, con su trabajo «Polygonia», y el tercero, también con diploma, para Sandra Ramos, por la obra titulada «Enfilación».

El jurado, presidido por el escultor Henrique Prado Miranda e integrado por Fina Graña Fernández, Lucía Romaní Fernández, Elena Bangueses y Luz Beloso, valoró las obras presentadas por su calidad técnica, originalidad y compromiso con la temática del certamen.

Las piezas premiadas y finalistas estarán expuestas en la sede de Adicam, en la Casa da Bola hasta el 28 de noviembre, en una muestra abierta al público que celebra el arte como herramienta de transformación social y visibilidad.

En el acto de ayer, la organización contaba con la actuación musical de Marta Fernández y José Ramón Rocha del Conservatorio de Cangas.

Con esta exposición, la sede de Adicam, además de galería para artistas, se convierte en un espacio de encuentro. En ella hay obras que reflejan la diversidad e estilos y técnicas e invitan también a la reflexión sobre el papel de la mujer en el arte y en la sociedad.