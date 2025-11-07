La Xunta prohíbe la cría de aves de corral al aire libre en Moaña
El incremento de la llamada gripe aviar obliga a la Consellería de Medio Rural de la Xunta a reforzar las medidas de prevención. Los concellos que sean Zonas de Especial Vixilancia, como Moaña, pasan a tener prohibida la cría de aves de corral al aire libre, medida que ya se adoptaba en los 11 municipios considerados de riesgo.
