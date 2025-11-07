La Xunta inicia los sondeos para el proyecto de vivienda protegida en Bueu

El aparcamiento de As Lagoas con frente a la calle Santán, en Bueu, estará cerrado durante los próximos días. Una empresa contratada por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas comenzó ayer a perforar la zona dentro del estudio geotécnico previo a la redacción del proyecto para la construcción de vivienda de protección oficial.

El terreno de la zona de estacionamiento agrupa en realidad tres solares edificables de titularidad municipal con una superficie total de 1.000 metros cuadrados, que el Concello de Bueu puso a disposición de la Xunta para la construcción de vivienda de promoción pública. El trámite administrativo para la cesión definitiva de las parcelas está a punto de concluir: en el pleno de octubre se adoptó un acuerdo atender a una petición autonómica y el periodo de exposición pública finalizará el miércoles.

Mientras tanto, desde la Consellería de Vivenda e Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) avanzan con los trámites previos para la redacción del proyecto. Uno de los puntos más importantes es este estudio geotécnico del subsuelo de la parcela, que forma parte del ámbito de As Lagoas. «A experiencia nos di que se trata dun terreo pouco consistente, pantanoso e no que pode haber auga», explica el edil de Urbanismo de Bueu, Martín Villanueva, que recuerda que el nombre de As Lagoas no es casual.

El estudio geotécnico debe dar un análisis detallado de la composición del suelo para determinar cómo deberá efectuarse la cimentación del futuro edificio de vivienda pública.