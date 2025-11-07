La campaña arqueológica descubre un nuevo muro defensivo que rodea la torre de Meira

Los trabajos de la sexta campaña arqueológica en torno a la torre medieval de Meira, en Moaña –cuyos hallazgos confirman que en realidad se trataba de un castillo habitado durante todo el año–, se ralentizaron esta semana a causa de los temporales de viento y lluvia.

A pesar de ello, en la segunda mitad de octubre el equipo localizó una nueva estructura de piedra: un muro perimetral de la propia torre, situado en la cima del promontorio desde el que se divisa gran parte de la ría de Vigo y todo el valle de Moaña. Se trata de una segunda muralla defensiva interior, que rodea parcialmente la colina y refuerza la protección del conjunto.

El equipo de seis trabajadores de la empresa Árbore Arqueoloxía, contratada por el Concello de Moaña, ha logrado sacar a la luz varios centímetros de este muro, tanto en la cara posterior –hacia el patio de armas– como en la que mira directamente al mar. Este hallazgo profundiza en la riqueza arqueológica del enclave y aporta nuevos datos sobre su estructura defensiva.

Trabajo en la muralla defensiva. / Árbore Arqueoloxía

Representantes del Concello, entre ellos la alcaldesa Leticia Santos y la edil de Patrimonio, María Ortega, visitaron recientemente el yacimiento para conocer los avances.

Entre los restos encontrados en los últimos días destacan fragmentos de cerámica de almacenaje y cocina, algunos con un sello ya identificado en campañas anteriores y que, según explica la directora de la intervención, Elena Taboada, podría pertenecer a un alfarero de la zona, dado que no se repite en otros lugares.

Las excavaciones, a vista de pájaro. / Árbore Arqueoloxía

El segundo muro perimetral apareció mientras el equipo excavaba el primer muro defensivo en la pendiente hacia el patio de armas, uno de los principales objetivos de esta sexta campaña. Una vez concluidos los trabajos, esta nueva estructura podrá ser visitada por los vecinos.

Durante esta fase, iniciada a mediados de octubre, también se prevé levantar una línea de pie

Resto del borde de una olla cerámica. / A.A.

dra que devolverá altura y vistosidad a la torre. Además, uno de los objetivos iniciales es localizar el acceso medieval que comunicaba el patio de armas con la propia torre. Los trabajos de campo deberán finalizar antes de que acabe el año.

Numerosas piezas

En los primeros días de excavación ya habían aparecido clavos y fragmentos cerámicos adicionales. Las campañas anteriores, centradas en el patio de armas, confirmaron que lo que se creía una torre defensiva era, en realidad, un castillo destruido durante las segundas Guerras Irmandiñas, hacia 1476. Los investigadores intentan ahora determinar desde cuándo estuvo en uso el conjunto.

El yacimiento ha proporcionado hallazgos notables en años anteriores, como dos proyectiles de piedra –antecesores de las bolas de cañón–, cuchillos o una piedra tallada con forma fálica cuya aparición dio la vuelta al mundo. También se han encontrado monedas romanas, fuera de contexto y posiblemente procedentes del castro que existió en muy cerca de este yacimiento durante la romanización.