Teatro, cuentos y conciertos de Navidad en los Rechouchíos

El Concello de Moaña presentó ayer su programa de ocio infantil y familiar en gallego para los meses de noviembre, diciembre y para las vacaciones de Navidad. En este ciclo habrá teatro, narración oral, circo, malabares, espectáculos musicales y mucho humor.

El primer evento será el viernes 14 de noviembre en la Casa da Cultura de Berducedo. A las 18.00 horas se podrá ver el cuentacuentos «Dada a trasna» a cargo de Eduvía. La actividad será signada por la Organización de Diversidade Sensorial de Galicia XOGA.

El viernes 21 de noviembre será la sala Celso Parada de Quintela la que acoja la obra de teatro «VOA, VOA!», de Talía Teatro. El viernes 28, por su parte, en el centro Rosalía de Castro de Domaio Jara Ortiz protagonizará el cuentacuentos musical «Lúa Triangular. Nada é imposible!».

Ya en el Espazo Nadal, el viernes 12 de diciembre a las 18.00 horas se programará un concierto a cargo de Peter Punk y de Brais das Hortas. El 19 de diciembre, en ese mismo espacio, Migallas Teatro llenará el palco de música con «Cantaxoga». El 26 de diciembre, después de Navidad, la carpa acogerá la narración oral «Axóuxeres e panxoliñas» de Sole Felloza e Irina Gruia. El viernes 2 de enero Nelson Quinteiro protagoniza el espectáculo musical Barullo de Nadal.