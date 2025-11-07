La recogida de aceite de palma se intensifica en la playa de A Xunqueira

El vertido de aceite de palma que se registró en el puerto de Guixar, en Vigo, cumplió ayer una semana y los equipos de limpieza siguen recogiendo restos, ya solidificados, en las playas de Moaña. Ayer el grueso de los trabajos se realizó en la playa urbana de A Xunqueira y el despliegue atrajo la atención de los vecinos. Se superaron ya los 100 metros cúbicos de aceite retirados hasta el momento.

Restos pequeños de este producto, que el jueves de la semana pasada había cubierto todo el arenal de A Borna, alcanzaron casi todo el litoral moañés, desde la playa de A Tella en la parroquia de Domaio hasta O Con. También se reportaron «galletas» de aceite en playas de la parroquia de O Hío, de Cangas, como Nerga, Viñó y Barra, aunque ayer no se veían y no había trabajos de limpieza sobre el terreno.

Desde que ocurrió el vertido se desplegaron efectivos de la Autoridad Portuaria de Vigo y de las consellerías de Medio Ambiente y de Mar.

Carretillas de carga y retroexcavadoras se desplegaron durante la mañana de ayer en A Xunqueira. El compromiso de las tres administraciones es, desde un inicio, no dejar las tareas de limpieza hasta estar totalmente seguras de que ya no quedan restos de aceite.

Mar, por su parte, recordó en distintas ocasiones que el vertido no era dañino ni para el medio marino ni para los seres humanos, de ahí que no se estableciesen restricciones a sectores tan importantes como el del marisqueo.