La nueva ordenanza de la basura ajusta cuotas al comercio, pero aún no fija cuantías

La Mancomunidade do Morrazo celebró ayer otras dos reuniones sectoriales sobre la nueva ordenanza de la basura en las que adelantó algunos de los cambios que se introducirán en el texto definitivo. Modificaciones que van en la línea de las propuestas presentadas en los encuentros previos: ajustes en las bonificaciones sociales para llegar a más vecinos; creación de nuevos epígrafes en el sector comercial, hostelero e industrial; y la delimitación de nuevos tramos que permitan ajustar más el precio final en función de la superficie y tamaño de los negocios. Pero para el tejido comercial esta información aún resulta incompleta porque no se define la propuesta final de cuotas. Es decir, todavía no saben cuánto tendrán que pagar a partir del 1 de enero de 2026.

Esa falta de concreción provocó que la reunión con los representantes del comercio y hostelería fuese por momentos tensa y, pasadas las 21.30 horas, ese encuentro continuaba en el salón de plenos del Concello de Cangas. La presidenta de la Mancomunidade y alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, acompañada de la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, y del alcalde de Bueu, Félix Juncal, intentaron explicar los avances recogidos después de la anterior cita y por qué aún no era posible definir las cuotas definitivas, aunque aseguraron que la revisión será a la baja.

La razón aportada es que el periodo de exposición pública todavía está abierto –seguirá hasta el 3 de diciembre– y mientras se puedan presentar alegaciones y aportaciones no se puede dar por cerrado el texto. «Se agora mesmo damos aquí cifras definitivas, que nós aínda non temos, sería como dicir que o prazo xa está rematado cando aínda queda case un mes. Incluso podería ser ata ilegal», explicaron durante la reunión las alcaldías de O Morrazo.

Los datos que sí pudieron poner encima de la mesa es que en el epígrafe de alojamientos, residencias y similares se crea un nuevo concepto: el de apartahoteles, apartamentos y viviendas turísticas. Además se desglosa a los hoteles y pensiones que además dispongan de servicio de cafetería y/o restaurante. En todos los casos se reduce la parte variable, pero los que tengan el servicio de restauración o cafetería pagarán un suplemento. Si disponen de los dos servicios, ese suplemento se aplicará solo a uno (al de coste más alto).

Diferencias para negocios que sirvan comidas y el primer tramo se baja a establecimientos de hasta 100 metros cuadrados

En el epígrafe referido a cafeterías, bares y restaurantes se amplían los conceptos y segmentos para que el precio de la cuota se ajuste mejor a su tamaño. Así, el primer concepto engloba a cafeterías, bares, pubs y análogos, que se dividirá en siete categorías: locales de hasta 100 metros, entre 100 y 200 metros, entre 200 y 300 metros, entre 300 a 400 metros, más de 400 metros, una categoría específica salas de fiesta y discotecas y otra para establecimientos de temporada, como los chiringuitos.

El segundo concepto engloba a restaurantes, mesones, bares con comida y similares, donde se crean cinco categorías: hasta 100 metros, entre 100 y 200 metros, entre 200 y 300 metros, entre 300 y 400 metros y más de 400 metros. Estos negocios deberán pagar más que los del concepto anterior porque ofrecen servicio de cocina y comida, que implica generar más residuos. En este punto, algunos de los presentes instaron a la Mancomunidade a actualizar el padrón y a realizar inspecciones para detectar a posibles establecimientos que están dados de alta simplemente como bar, pero que sirven comidas.

Las modificaciones también incluyen el epígrafe correspondiente a supermercados, tiendas de alimentación y similares, con dos nuevas categorías: hasta 100 metros y otra de 100 a 200 metros. El resto son de 200 a 400 metros, de 400 a 1.000 metros y de más de 1.000 metros.

Dos nuevos segmentos para los talleres de menos de 500 metros cuadrados y una categoría nueva para grandes almacenes

Finalmente, en el epígrafe de fábricas, talleres y almacenes se propone una redistribución para beneficiar a los negocios de menos de 500 metros cuadrados. Así, habrá una primera categoría hasta 250 metros, otra de 250 a 500 metros, de 500 a 1.000 metros, de 1.000 a 2.000 metros, de 2.000 a 3.000 metros, más de 3.000 metros y como novedad una categoría específica para almacenes de mercancías con venta al por mayor y al por menor con más de 500 metros cuadrados.

Estas nuevas subdivisiones y planteamientos se acogieron en general con cierta satisfacción, pero con la crítica de que no se detallese todavía que cuota debería pagar cada uno de esos segmentos. Es el dato que precisamente más interesa y preocupa al sector comercial. Tanto es así que algunos de los presentes calificaron de «pérdida de tiempo» la reunión de ayer por esa falta de concreción.

Desde la Mancomunidade insistieron en que esta reordenación significará una revisión a la baja, aunque sin concretar las cuantías finales aludiendo a cuestiones de carácter legal. Aún así, se apuntó el compromiso a una posible nueva reunión para ofrecer datos definitivos antes de que la ordenanza vuelva a comisión informativa y a la asamblea. Un punto en el que pusieron especial énfasis es que en todos los casos es imprescindible presentar alegaciones para que esas peticiones queden recogidas oficialmente, se puedan informar e incorporarlas al texto definitivo.

Un momento de la reunión de la Mancomunidade do Morrazo con las asociaciones vecinales, ayer en el salón de plenos de Cangas, por la nueva tasa de la basura. / Fdv

Antes de reunirse con el sector comercial y hostelero hubo un encuentro con representantes de las asociaciones vecinales, donde se prestó especial atención a las bonificaciones sociales y a las deficiencias y aspectos a mejorar en el servicio. La Mancomunidade avanzó que se simplificará el apartado de exenciones por razones socioeconómicas y se tomará como única variable de referencia el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), eliminando el ingreso mínimo vital.

En todos los casos se rebajan los requisitos de personas que integran la unidad familiar y se amplían los porcentajes de renta para que las deducciones del 50% y del 100% lleguen a más hogares.