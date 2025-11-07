Moaña inaugura esta tarde sus rehabilitados astilleros

El Concello de Moaña inaugura hoy, a partir de las 19.00 horas, la rehabilitación integral de los astilleros tradicionales de Casqueiro y Carlagho. Está prevista la intervención del músico Xurxo Souto así como una actuación de Iván Costa Blanco, que amenizará el acto tocando su zanfona.

Por parte del equipo redactor del proyecto la intención es que intervenga el arquitecto Óscar Fuertes Dopico así como representantes del sector del mar y personas ligadas a la carpintería tradicional como Olga Rodríguez Díaz «escritora y heredera de una gran estirpe marinera».

Desde el primer día habrá una exposición en el espacio, comisariada por Diego Seixo, y que recorrerá, mediante fotografías, la historia de las carpinterías de ribeira de Moaña.

Destaca sobre todo la estructura de madera del astillero de Casqueiro, que en 2017 había sido pasto de las llamas por un incendio intencionado.

Incendio

Las obras en las carpinterías de ribeira se prolongaron durante 16 meses y la inversión rondó el millón de euros. Esta apuesta por el patrimonio marítimo es posible gracias a la financiación aportada por el GALP Ría de Vigo-A Guarda, la Diputación de Pontevedra y el Concello.