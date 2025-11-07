A Illa dos Ratos llega a las 900 rutas

La asociación A Illa dos Ratos organiza este fin de semana dos nuevas salidas de interés turístico y cultural en la comarca. La primera será mañana con con la conocida como «Intermareal de Areamilla», que comenzará a las 10.30 horas y servirá para conocer la flora y la fauna del espacio natural de Punta Balea. La segunda será el domingo por el entorno de San Martiño de Moaña aprovechando las fiestas patronales. No serán dos salidas cualquiera: con estas dos nuevas salidas la asociación alcanza un nuevo hito y llega a las 900 rutas guiadas en casi 10 años de actividad.

La Asociación de Animación Sociocultural e Turística A Illa dos Ratos comenzó su camino hace casi una década, con una alternativa de ocio para divulgar lugares de interés natural, turístico, histórico, literario o patrimonial de O Morrazo. Un proyecto plenamente consolidado y con un gran éxito, tal como demuestra alcanzar la «mágica cifra» de las 900 rutas y superar los 25.800 asistentes.

La ruta de mañana por el tramo intermareal de Areamilla y Punta Balea en Cangas saldrá a las 10.30 horas y estará guiada por la oceanógrafa Lucía Sotelo. Tendrá un marcado carácter concienciación y educación ambiental y las personas asistentes podrán conocer la flora y la fauna de este espacio natural.

Una ruta anterior por la zona intermareal de Cangas organizada por A Illa dos Ratos. / AIR

La del domingo en San Martiño de Moaña está fijada para las 10.00 horas y será la que ponga el contador de A Illa dos Ratos a 900. Será un recorrido para conocer el conjunto monumental integrado por la iglesia románica, la casa rectoral y todo el entorno del núcleo histórico que dio origen a Moaña. Una ruta que coincide con el fin de semana de fiestas en honor al patrón de la localidad moañesa.

La participación en estas actividades de A Illa dos Ratos es completamente gratuita y lo único que se requiere es una inscripción previa. Para ello se puede escribir un mensaje de whatsapp al teléfono 611 080 853.