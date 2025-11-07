Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Illa dos Ratos llega a las 900 rutas

Este será un fin de semana especial para la Asociación A Illa dos Ratos. Mañana organiza una ruta por el espacio intermareal de Punta Balea (Cangas) y el domingo otra por el entorno histórico de San Martiño (Moaña). Dos salidas con las que alcanzará la cifra redonda de 900 rutas guiadas en casi 10 años.

Una ruta previa celebrada este verano en San Martiño de Moaña y cuya edición del domingo constituirá la salida número 900 de la Asociación A Illa dos Ratos. / AIR

David García

O Morrazo

La asociación A Illa dos Ratos organiza este fin de semana dos nuevas salidas de interés turístico y cultural en la comarca. La primera será mañana con con la conocida como «Intermareal de Areamilla», que comenzará a las 10.30 horas y servirá para conocer la flora y la fauna del espacio natural de Punta Balea. La segunda será el domingo por el entorno de San Martiño de Moaña aprovechando las fiestas patronales. No serán dos salidas cualquiera: con estas dos nuevas salidas la asociación alcanza un nuevo hito y llega a las 900 rutas guiadas en casi 10 años de actividad.

La Asociación de Animación Sociocultural e Turística A Illa dos Ratos comenzó su camino hace casi una década, con una alternativa de ocio para divulgar lugares de interés natural, turístico, histórico, literario o patrimonial de O Morrazo. Un proyecto plenamente consolidado y con un gran éxito, tal como demuestra alcanzar la «mágica cifra» de las 900 rutas y superar los 25.800 asistentes.

La ruta de mañana por el tramo intermareal de Areamilla y Punta Balea en Cangas saldrá a las 10.30 horas y estará guiada por la oceanógrafa Lucía Sotelo. Tendrá un marcado carácter concienciación y educación ambiental y las personas asistentes podrán conocer la flora y la fauna de este espacio natural.

Una ruta anterior por la zona intermareal de Cangas organizada por A Illa dos Ratos. / AIR

La del domingo en San Martiño de Moaña está fijada para las 10.00 horas y será la que ponga el contador de A Illa dos Ratos a 900. Será un recorrido para conocer el conjunto monumental integrado por la iglesia románica, la casa rectoral y todo el entorno del núcleo histórico que dio origen a Moaña. Una ruta que coincide con el fin de semana de fiestas en honor al patrón de la localidad moañesa.

La participación en estas actividades de A Illa dos Ratos es completamente gratuita y lo único que se requiere es una inscripción previa. Para ello se puede escribir un mensaje de whatsapp al teléfono 611 080 853.

