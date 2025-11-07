Las farmacias, «sensores» para detectar y actuar contra la violencia de género

Farmacias convertidas en «Puntos Violeta», espacios seguros donde detectar casos de violencia de género, física o psicológica, e iniciar el protocolo de atención, orientación y derivación a los medios públicos habilitados contra esta lacra. Es el objetivo de una iniciativa estatal en la que participan varias boticas de O Morrazo a través de un convenio suscrito por la Subdelegación del Gobierno y el Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra. Ayer se presentó en Cangas en un acto al que asistieron la alcaldesa, Araceli Gestido, y el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, así como las directoras de los Centros de Información á Muller (CIM) de Cangas, Moaña y Bueu y de varios guardias civiles destinados al programa VioGen contra la violencia machista.

Efectivos de la Benemérita adscritos al programa VioGen, en el acto de ayer. / G.Núñez

El protocolo incluye la formación del personal para detectar señales de violencia, la difusión de información sobre el teléfono de ayuda (016) y otros canales de apoyo, y la disposición de carteles que informan sobre la campaña con el distintivo «Punto Violeta contras as violencias machistas». Losada anunció la «recepción favorable» de los farmacéuticos a esta iniciativa y destacó la «gran rede territorial» con que cuentan para llegar a todos los rincones geográficos, con especial importancia en el rural y zonas aisladas. Un ejemplo «de colaboración público-privada», entre Administración y farmacéuticos, que contribuye a «dar seguridade ás mulleres ameazadas», como ya lo hace el programa VioGen. La regidora canguesa celebra que se ofrezca a las mujeres maltratadas «unha voz amable» y una herramienta más «para detectar un problema a tempo» y darle ayuda frente al miedo y el desamparo.

Este programa surge de un convenio firmado entre el Ministerio de Igualdad y el Colegio Oficial de Farmacia de España, y varias farmacéuticas de Cangas, Moaña, Bueu y Marín ya han mostrado su adhesión e iniciado la formación específica con asesoramiento de los CIM y en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Las directoras de los CIM de Cangas, Moaña y Bueu, y la jefa provincial del servicio de prevención de la violencia de género. / G.Núñez

En la jornada de ayer en O Morrazo también intervinieron la jefa provincial de la unidad contra la violencia de género, María José Rodríguez, y Beatriz García, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra, que cuenta con 143 boticas con personal formado en salud y sensibilizado contra esta lacra social.