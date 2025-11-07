Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las farmacias, «sensores» para detectar y actuar contra la violencia de género

Boticas de Cangas, Moaña y Bueu se convierten en «Puntos Violeta» para asistir a víctimas e iniciar el protocolo con las fuerzas y cuerpos de seguridad para luchar contra esta lacra social

Gonzalo Martínez

O Morrazo

Farmacias convertidas en «Puntos Violeta», espacios seguros donde detectar casos de violencia de género, física o psicológica, e iniciar el protocolo de atención, orientación y derivación a los medios públicos habilitados contra esta lacra. Es el objetivo de una iniciativa estatal en la que participan varias boticas de O Morrazo a través de un convenio suscrito por la Subdelegación del Gobierno y el Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra. Ayer se presentó en Cangas en un acto al que asistieron la alcaldesa, Araceli Gestido, y el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, así como las directoras de los Centros de Información á Muller (CIM) de Cangas, Moaña y Bueu y de varios guardias civiles destinados al programa VioGen contra la violencia machista.

Efectivos de la Benemérita adscritos al programa VioGen, en el acto de ayer.

El protocolo incluye la formación del personal para detectar señales de violencia, la difusión de información sobre el teléfono de ayuda (016) y otros canales de apoyo, y la disposición de carteles que informan sobre la campaña con el distintivo «Punto Violeta contras as violencias machistas». Losada anunció la «recepción favorable» de los farmacéuticos a esta iniciativa y destacó la «gran rede territorial» con que cuentan para llegar a todos los rincones geográficos, con especial importancia en el rural y zonas aisladas. Un ejemplo «de colaboración público-privada», entre Administración y farmacéuticos, que contribuye a «dar seguridade ás mulleres ameazadas», como ya lo hace el programa VioGen. La regidora canguesa celebra que se ofrezca a las mujeres maltratadas «unha voz amable» y una herramienta más «para detectar un problema a tempo» y darle ayuda frente al miedo y el desamparo.

Este programa surge de un convenio firmado entre el Ministerio de Igualdad y el Colegio Oficial de Farmacia de España, y varias farmacéuticas de Cangas, Moaña, Bueu y Marín ya han mostrado su adhesión e iniciado la formación específica con asesoramiento de los CIM y en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Las directoras de los CIM de Cangas, Moaña y Bueu, y la jefa provincial del servicio de prevención de la violencia de género.

En la jornada de ayer en O Morrazo también intervinieron la jefa provincial de la unidad contra la violencia de género, María José Rodríguez, y Beatriz García, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra, que cuenta con 143 boticas con personal formado en salud y sensibilizado contra esta lacra social.

