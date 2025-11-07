Dudan que la auditoría del agua la tenga que pagar el Concello de Cangas

El grupo municipal del PP en la corporación de Cangas no tiene claro que con el dinero del Concello se tenga que pagar la auditoría de las redes de saneamiento para detectar infiltraciones. De ahí que haya presentado una pregunta al pleno para que la cuestión se dilucide con los informes técnicos pertinentes, ajeno a la propia empresa concesionaria del agua, la UTE Gestión Cangas.

La pregunta del PP coincide con la presentación del cobro por parte de la concesionaria de la factura, que asciende a 14.459, 50 euros. El PP opina que la factura puede incluirse en los trabajos de mantenimiento de las redes.

El partido conservador quiere denunciar la inacción del Concello frente a los incumplimientos e infracciones que, en su opinión, comete la empresa concesionaria. Señala que en la documentación aportada en el pleno del pasado día 31 de octubre se dio cuenta de los reparos de intervención del mes de octubre y, entre ellos, se encontraba un reparo suspensivo relacionado contra un pago de una sanción de Augas de Galicia por vertidos de aguas contaminantes desde la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Cangas.

Intervención señala que la citada sanción debe pagarla la concesionaria del ciclo del agua, no el Concello de Cangas. Sin embargo, según señala el PP, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, aprobó el pago de la sanción desde Concello de Cangas, levantando así el reparo suspensivo de Intervención. La oposición recuerda que la empresa es la responsable de las infracciones que se cometen en la gestión y prestación del servicio.