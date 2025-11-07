Comienzan las obras de Eroski en Ximeu y los vecinos exigen seguridad

Operarios y maquinaria trabajan desde ayer en el terreno de Ximeu, en las márgenes de la avenida de A Coruña en Cangas, donde la firma Vegalsa levantará un supermercado Eroski Center de acuerdo con el proyecto de ejecución presentado en el Concello hace varias semanas. Los vecinos han vuelto a mostrar preocupación por los «problemas de seguridade» que genera el tráfico de camiones de gran tonelaje por las calles Ensinanza y Paraíso, con el colegio Compañía de María y frecuente tránsito peatonal, y la asociación Nós han convocado una asamblea para mañana, sábado, a las 16.30 horas en el Auditorio municipal. El objetivo es «tratar a situación actual e concretar os pasos a dar para obter esta infraestrutura con seguridade para a veciñanza», y asistirán representantes de Vego Supermercados.

El colectivo vecinal de San Pedro y Cima de Vila no se opone a la construcción del supermercado –cuya licencia fue aprobada por el gobierno de Cangas el 16 de junio–, pero exige garantías de seguridad. Argumenta que los accesos de los remolques que transportarán las mercancías para el servicio diario («18 metros, segundo o seu proxecto») generarán problemas en la circulación. La proximidad del centro educativo de Infantil, Primaria y Secundaria obliga a extremar las precauciones, señalan.

«Esta asociación quere mostrar o seu desacordo con dita opción de acceso pola rúas Ensinanza e Paraíso, pois entendemos que o cruzamento entre elas non está deseñado para camións», advierten. La «pequena rotonda» pintada sobre el asfalto obligará a los camiones a invadir el carril contrario y a maniobrar marcha atrás en un espacio con mala visibilidad, lo que podría «causar accidentes», peligro que aumentaría en horarios de acceso y salida del colegio.

«Entendemos que estes tipos de interferencias físicas supoñen co paso dos camións o bloqueo total das rúas ou estradas durante situacións de emerxencia, como o acceso dun camión de bombeiros, ou impedir que unha ambulancia chegue ás vivendas con acceso unidireccional», reiteran desde la asociación Nós, que se ofrece a dialogar pero prefiere que, «a ser posible, se revogue calquera autorización para o tráfico de camións na Rúa da Ensinanza e na Rúa do Paraíso e se busque outra alternativa» para reducir la presión y el riesgo de accidentes.

Desbloqueo

El nuevo Eroski Center que se levantará en la avenida de A Coruña, muy cerca de la calle Enseñanza, y para lo que hizo falta una modificación puntual de las Normas Subsidiarias que tardó un par de años en salir adelante, sufrió otro retraso en su ejecución al aparecer en la parcela un viejo molino que se quiere reconstruir en la parcela. Nós ya había presentado alegaciones al proyecto por los problemas de tránsito de vehículos que, entendía, generará la ubicación del centro comercial en un lugar al que se accede a través de calles estrechas. El supermercado tendrá una superficie edificada sobre la rasante de 4.210 metros cuadrados y de exposición de 1.543 metros, según figura en el proyecto.