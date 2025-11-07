Comida de la Quinta del 79 en Las Vegas

Los quintos del 79 celebran su VI Xuntanza con comida y baile en el Hotel Las Vegas de Cangas. Será mañana, sábado 8 de noviembre a partir de las 14.30 horas. La comida contará con ibéricos, camarones, cigalas o nécoras, así como rodaballo y solomillo entre otras viandas. El precio es de 75 euros por persona. Actúa el grupo Verde Menta.