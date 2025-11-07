Un centenar de moañeses formados en el Programa Integrado

El Concello y la delegada de la Xunta, Ana Ortiz, entregaron los diplomas a los moañeses que se formaron en el Programa Integrado de Emprego. Benefició a un centenar de personas desempleadas. La Xunta confirmó que la villa volverá a tener este programa en 2026 con una inversión de 220.000 euros.

La Semana de la Moda de París en el Concello de Cangas

La sesión de fotos a la que el fotógrafo sometió ayer a los participantes en las jornadas de farmacéuticos contra la violencia de género en Cangas, en parte por culpa de la incidencia del sol, llevó al subdelegado del Gobierno, Abel Losada, a señalar que parecían estar en la Semana de la Moda de París. No descartamos que para futuras sesiones los políticos locales apuesten por la alta costura, para amortizar el «book» que les van a crear.

Hasta en temporada baja salen los conflictos por el turismo

La intención de los Comuneros de O Hío de restringir el acceso con coches a Cabo Home desató en redes el típico debate sobre el turismo. Los hay que no se relajan ni en temporada baja. Aunque bueno, en cuanto se enciendan las luces de Vigo ya volverá a ser temporada alta y habrá colas en el transporte de ría. Otro motivo para confrontar posturas alrededor de la llegada de visitantes de fuera. Atentos, que la Navidad viguesa se enciende en una semana.