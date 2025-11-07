Bueu en imágenes con mucha historia

Bueu abre mañana sus fiestas patronales en honor a San Martiño, con una programación de actividades que se prolongará hasta el miércoles. Un programa donde ocupa un lugar destacado la XXVI Mostra de Fotos Antigas que organiza la Asociación Cultural Santos Reis, que en principio se podrá visitar desde el domingo hasta martes 11, el día propio del patrón. Si la meteorología lo permite es posible que se prolongue hasta el miércoles 12, cuando se celebra la misa y procesión en honor a San Roque.

La asociación bucea cada año en su inmenso archivo fotográfico para rescatar una selección de 30 imágenes que se podrán ver en el atrio pequeño de la iglesia parroquial. Unas fotos que son un recorrido por más de un siglo de historia de Bueu y sus gentes, que reflejan los cambios en la fisonomía urbana, en las costumbres y en la propia actividad económica. Entre las instántaneas más antiguas hay una de los primeros años del siglo XX: el antiguo muelle de Massó, la fábrica conservera todavía en el edificio donde hoy está el Museo Massó y la entrada a la actual calle Eduardo Vincenti, con la casa número 2 (donde está la sala de exposiciones), y la vivienda de enfrente aún con sus dimensiones originales, antes de ser «recortada» para hacer un acceso más ancho.

Hay fotografías de las antiguas «estacadas» donde se extendían las redes a secar después del proceso de encascado; numerosas fotos de grupos de amigos y familiares que ofrecen un testimonio de como han cambiado las costumbres y la vestimenta; la evolución de la Avenida Montero Ríos o de «orilla mar», con los rellenos que se fueron realizando a lo largo de las décadas para ganar espacio urbano y para infraestructuras; o algunas cargadas de nostalgia, como la de una mujer con un cubo en la cabeza y otro en la mano caminando por una calle Ramón Bares todavía flanqueada por una arboleda.

Nostalgia también de los barcos que se fabricaban en el antiguo astillero de Purro o de establecimientos como la barbería de señor Eladio, en el corazón del barrio de Banda do Río, y que parecía un lugar de reunión y tertulia.