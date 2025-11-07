Bronca en el pleno de Cangas: AV se vuelve a aliar con el PP para tumbar la liquidación de la deuda bancaria del municipio

La única concejala de Alternativa dos Veciños (AV), Victoria Portas, se marchó riendo del pleno extraordinario de este viernes en Cangas, mientras presenciaba la discusión que el marido de la edil de EU, Aurora Prieto, tenía con seguidores de AV.

Otra vez su voto se inclinó a la derecha, otra vez, hizo lo mismo que la derecha: no quiso pronunciar palabra en el pleno y volvió a votar en contra de la propuesta de modificación del presupuesto para la liquidación de la deuda bancaria, paso previo para después poder utilizar el remanente de tesorería y destinar 1,5 millones de euros a inversión.

El «choque» que tuvo el marido de Aurora Prieto con los seguidores de AV que acuden a los plenos puso de manifiesto que los hechos de la noche del 13 de octubre, cuando se encerró al gobierno de la Mancomunidade do Morrazo hasta primeras horas de la madrugada, están aún muy patentes. Y que a los seguidores de AV se les reprochó la conducta de ese día y uno de ellos fue acusado de proferir insultos. La refriega dialéctica no pasó a mayores, porque gente entre el público se ocupó de separar al que supuestamente insultó del que se sintió insultado.

Victoria Portas, que dio la alcaldía a Araceli Gestido, se desquitó de lo que debe pensar que fue un error y volvió, una vez más, y van muchas, a votar con el PP. Otra vez merodea el fantasma de la moción de censura, que, por otra parte, el gobierno tripartito celebraría.

La edil del PSOE, Sagrario Martínez, ya fuera del pleno, calificó a Victoria Portas como infiltrada del PP y acusó a estos de endeudar al Concello cada vez que gobernó Cangas. Recordó que ahora Abanca reclama al Concello 1,7 millones de euros más intereses del convenio firmado en el año 2004 en la etapa que gobernaba el líder del PP, Enrique Sotelo.

La edil de Facenda de Cangas, Xiana Abal, volvió a intentar convencer de que liquidar la deuda del concello era una cuestión de obligación legal y que para nada era un cheque en blanco al gobierno, ni una cuestión política, sino que era permitir después utilizar un dinero (1,5 millones de euros) para destinar a inversión. Pero su mensaje cayó en saco roto. Primero AV y después el PP rechazaron utilizar su turno de palabra en dos ocasiones y no cambiaron el voto de pleno ordinario, donde habían rechazado la propuesta que traía el gobierno. De nuevo el mismo resultado: 11 votos en contra (PP y AV) y 10 a favor.

Versión del PP

El PP traía claras sus intenciones: votar no y no intervenir si se volvía a hablar de un proyecto a donde iría a parar del dinero del remanente de tesorería. Y así lo hizo.

Nada más escuchar decir que el dinero serviría para invertir en la humanización de la avenida de Bueu, la líder del PP, Dolores Hermelo, optó por callar.

Asegura que la deuda bancaria que hay ahora de algo más de 1 millón de euros apenas genera intereses y que se podría liquidar en seis meses. Que con la maniobra que pretende el gobierno no se ganaría tiempo, porque el mismo tripartito reconoció que no tenía dinero para redactar proyectos hasta enero.

Además, Dolores Hermelo mencionó que el gobierno local no mantiene las formas y que hace mucho tiempo que dejaron de creer en su palabra, por eso no creen que la inversión en la avenida de Bueu se vaya a realizar, cuando no se presentó ni un proyecto básico. «Hablan de un proyecto que no existe. No se nos invita a los actos y tenemos que enterarnos por la prensa que hay un pleno extraordinario», dijo Dolores Hermelo tras finalizar la sesión.