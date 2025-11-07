Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Antonio Fraga presenta en Boulevar, en Bueu, su novela «Askja»

El autor Antonio Fraga presenta hoy la librería Boulevar de Bueu su novela «Askja», que ganó el Premio Pinto e Maragota pola Liberdade Sexual e de Xénero. La presentación será a las 19.30 horas y estará acompañado del librero Daniel Chapela. El título de la novela alude a un volcán islandes y la historia se desarrolla en una casa de huéspedes donde una pareja debe permanecer confinada debido a su erupción. Un periodo que a la mujer le servirá para reflexionar sobre los hombres de su vida y si realmente está enamorada.

