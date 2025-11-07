Antonio Fraga presenta en Boulevar, en Bueu, su novela «Askja»

El autor Antonio Fraga presenta hoy la librería Boulevar de Bueu su novela «Askja», que ganó el Premio Pinto e Maragota pola Liberdade Sexual e de Xénero. La presentación será a las 19.30 horas y estará acompañado del librero Daniel Chapela. El título de la novela alude a un volcán islandes y la historia se desarrolla en una casa de huéspedes donde una pareja debe permanecer confinada debido a su erupción. Un periodo que a la mujer le servirá para reflexionar sobre los hombres de su vida y si realmente está enamorada.