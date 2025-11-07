Antiguos trabajadores de Massó organizan una misa el lunes
REDACCIÓN
Cangas
La iglesia de Cangas acogerá este lunes a las 10.15 horas una misa en memoria de los antiguos trabajadores y trabajadoras de la conservera Massó Hermanos ya fallecidos, un acto de recuerdo que organizan sus compañeros. Esta misa se celebra el segundo lunes de noviembre, coincidiendo con el mes en el que se celebran los días de Todos los Santos y Difuntos. Los antiguos empleados de la empresa organizan este acto todos los años, prácticamente desde la fecha del cierre de la conservera.
