Adicam inaugura hoy su certamen de arte «Ollos de muller»

La Asociación de Diganosticad@s de Cancro de Mama e Xinecolóxico (Adicam) inaugura hoy su XIV Certamen de Arte «Ollos de Muller», un acto que será a las 19.00 horas en su sede de la Casa Bola de Cangas. La muestra reúne una selección de obras que reflejan una diversidad de estilos y técnicas, que invitan a la reflexión sobre el papel de la mujer en el arte y la sociedad.

La inauguración reunirá a representantes institucionales por parte del Concello de Cangas y Diputación de Pontevedra y contará con la actuación musical de José Ramón Rocha y Marta Fernández, del Conservatorio de Cangas.