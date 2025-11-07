Adicam inaugura hoy su certamen de arte «Ollos de muller»
REDACCIÓN
Cangas
La Asociación de Diganosticad@s de Cancro de Mama e Xinecolóxico (Adicam) inaugura hoy su XIV Certamen de Arte «Ollos de Muller», un acto que será a las 19.00 horas en su sede de la Casa Bola de Cangas. La muestra reúne una selección de obras que reflejan una diversidad de estilos y técnicas, que invitan a la reflexión sobre el papel de la mujer en el arte y la sociedad.
La inauguración reunirá a representantes institucionales por parte del Concello de Cangas y Diputación de Pontevedra y contará con la actuación musical de José Ramón Rocha y Marta Fernández, del Conservatorio de Cangas.
- Cuatro personas trasladadas al hospital y un edificio desalojado por un incendio en Bueu
- Cinco familias demandan por acoso escolar al Compañía de María de Cangas
- Los comuneros plantean restringir el tráfico a Cabo Home y cobrar por el paso de coches
- Una camarera de Cangas aumenta en 10.000 euros la indemnización por despido que le recortaron por tener jornada reducida
- El reloj de la alameda ya no avisa de las alertas
- La nao Santa María llega a Bueu
- La fuente de los gatos está en Cangas.
- El litoral «susceptible» de cambiar