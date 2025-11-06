O Rompeolas
La quinta del 79.
Javier Manchado
A esta ya le tocó hacer la mili en democracia. Les cogió con el dictador ya muerto, pero aún con revuelo en los cuarteles. Sus miembros vuelven a reunirse el próximo día, 8 de noviembre, en el Hotel Las Vegas, a las 14.30 horas. Dios mediante, ibéricos, marisco y albariño. El importe de la comida 75 euros. Número para llamar: 636.636.899 o 600.480.380.
El homenaje que merece Verde Menta
Ahora que llegan las cenas o comidas de Navidad de los quintos habrá que pensar en hacer un homenaje al grupo musical Verde Menta. Son fieles a casi el 100% de las reuniones de quintos y, aunque uno nunca los hubiera escuchado cantar ni interpretar música, el hecho de que se recurra siempre a ellos debe ser por algo bueno. Hasta el nombre de Verde Menta es curioso, suena como a infusión milagrosa.
Lascalles del casco histórico llenas de hojas
A ver, que no apabullan con que en Cangas las calles llevan días sin una limpieza eficaz porque hay barrenderos de baja. Nos comenta este vecino, con fama de arrancar pinos, que las hojas del otoño permanecen en el casco vello un día sí y otro también.
Una propuesta para que el AVE venga a Vigo por O Morrazo
Hartos de que el AVE no llegue a Vigo vía Cerdedo, hay una propuesta en Cangas para que lo hagan llegar por O Morrazo. Al menos así habría una justificación para tanta tardanza. Porque lo de ahora no tiene un pase.
