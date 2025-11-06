El proyecto Luzazul presenta «Cyranxs» en el Auditorio

El colectivo Luzazul, impulsado por el Concello de Cangas para integrar a las personas con diversidad funcional e intelectual en la vida social y cultural, presenta este viernes día 7 (19:00 horas) en el Auditorio municipal «Cyranxs». Se trata de un laboratorio teatral, con 17 personas, inspirado en el personaje de Cyrano de Bergerac en el que se reflexiona sobre el amor en sus diferentes formas.