Moaña abonará 5.191 euros de la liquidación de Portos por uso de espacio
REDACCIÓN
Moaña
La junta de gobierno del Concello de Moaña aprobó el abono a Portos de Galicia de 5.191 euros correspondientes a la liquidación que giró el organismo autónomo por la tasa portuaria del último semestre del año, de julio a diciembre.
La liquidación fue emitida el 15 de octubre por almacenaje, locales y edificios en espacio portuario, con una superficie de 1.358 metros cuadrados y un importe día de tasa de 143,016 euros, lo que hacen 4.290 euros a los que hay que añadir el IVA.
Moaña sigue a la espera de la respuesta del Estado a la reversión de la franja de espacio de Portos de Galicia, entre la antigua estación de ría y la plaza de abastos, in cluyendo la calle.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cuatro personas trasladadas al hospital y un edificio desalojado por un incendio en Bueu
- Los comuneros plantean restringir el tráfico a Cabo Home y cobrar por el paso de coches
- Una camarera de Cangas aumenta en 10.000 euros la indemnización por despido que le recortaron por tener jornada reducida
- Wofco-Fandicosta se blinda contra el fuego
- El catálogo completo para Cangas, Moaña y Bueu
- El reloj de la alameda ya no avisa de las alertas
- La nao Santa María llega a Bueu
- Hospitalizado un vecino de O Hío al volcar con su coche en Vilariño