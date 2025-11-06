Moaña abonará 5.191 euros de la liquidación de Portos por uso de espacio

La junta de gobierno del Concello de Moaña aprobó el abono a Portos de Galicia de 5.191 euros correspondientes a la liquidación que giró el organismo autónomo por la tasa portuaria del último semestre del año, de julio a diciembre.

La liquidación fue emitida el 15 de octubre por almacenaje, locales y edificios en espacio portuario, con una superficie de 1.358 metros cuadrados y un importe día de tasa de 143,016 euros, lo que hacen 4.290 euros a los que hay que añadir el IVA.

Moaña sigue a la espera de la respuesta del Estado a la reversión de la franja de espacio de Portos de Galicia, entre la antigua estación de ría y la plaza de abastos, in cluyendo la calle.