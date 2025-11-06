Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Moaña abonará 5.191 euros de la liquidación de Portos por uso de espacio

En verde (dcha.), la zona de reversión solicitada en Moaña. | FdV

REDACCIÓN

Moaña

La junta de gobierno del Concello de Moaña aprobó el abono a Portos de Galicia de 5.191 euros correspondientes a la liquidación que giró el organismo autónomo por la tasa portuaria del último semestre del año, de julio a diciembre.

La liquidación fue emitida el 15 de octubre por almacenaje, locales y edificios en espacio portuario, con una superficie de 1.358 metros cuadrados y un importe día de tasa de 143,016 euros, lo que hacen 4.290 euros a los que hay que añadir el IVA.

Moaña sigue a la espera de la respuesta del Estado a la reversión de la franja de espacio de Portos de Galicia, entre la antigua estación de ría y la plaza de abastos, in cluyendo la calle.

TEMAS

