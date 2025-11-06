Medio Ambiente constata restos de aceite de palma en Nerga, Viñó y Barra

La Consellería de Medio Ambiente, que preside Ángeles Vázquez, asegura respecto al vertido de aceite de palma, procedente de la rotura el pasado jueves de un tanque en el puerto de Guixar en Vigo, que la Xunta ya retiró de las playas 94 metros cúbicos. Es el balance de las actuaciones realizadas desde tierra hasta ahora por este departamento y que se plasmaron en la movilización de un amplio dispositivo en las playas en donde fue detectado aceite.

Confirma que aunque el vertido afectó inicialmente sólo al arenal de A Borna, en Moaña, muy próximo al astillero de Rodman, en las últimas horas también se constató la presencia de galletas de diferentes tamaños de este producto, ya solidificado, en las playas de Nerga, Viñó y Barra, en Cangas.

El temporal que afecta estos días al mar provocó que estas galletas fueran arrastradas a tierra por als mareas vivas y el mar de fondo, aunque reconoce que en ninguna de las playas se detectaron grandes cantidades. De todas formas, el frente marítimo de Moaña apareció el miércoles muy salpicado con una marea de bolas o galletas de este aceite que el fuerte oleaje arrastró y el viento depositó también sobre los muelles y paseos marítimos.

La Consellería de Medio Ambiente -a falta de una respuesta de la Autoridad Portuaria de Vigo que ayer no respondió, señala que mantendrá un seguimiento del vertido desde tierra en estas próximas horas y ha desplegado un dispositivo integrado por 12 personas que contarán con apoyo de cuatro carretillas de carga y dos mini retroexcavadoras. A lo largo del día está previsto que se inspeccionen los arenales de A Xunqueira y Meira, en Moaña y añade que la dimensión del operativo se adaptará en los próximos días según la evolución de la situación.

Por otra parte, indica que el dispositivo de Guardacostas se mantiene activo en la zona, realizando trabajos de vigilancia terrestre, una vez que «o vertido foi eliminado do mar». Por lo que respecta a los medios materiales, dice que continúan desplegados los buques de lucha contra la contaminación Irmáns García Rodal y Valentín Paz Andrade, además de dos embarcaciones auxiliares y personal del Intecmar, con apoyo científico y preventivo, en caso de que el temporal provoque un desprendimiento de una roca que todavía contenga restos del vertido y pueda ser desplazado al mar.

Medio Ambiente también recuerda las obligaciones de los Concellos en sus términos municipales con relación a la recogida del material vertido una vez que llega a tierra: «Tanto a normativa nacional como autonómica determinan as competencias das entidades locais no mantemento das praias e na protección do medio ambente e da ribeira do mar contra posibles episodios de contaminación así como a obriga de ter que aprobar plans municipais fronte a este tipo de situacións». Recuerda que la Dirección Xeral de Calidade Ambiental remitió la semana pasada un oficio a los Concellos de Moaña y de Vigo recordando sus obligaciones y solicitando colaboración del personal municipal .