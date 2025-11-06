Exposición de la ucraniana Liudmyla Nastevych en Cangas
La Capela do Hospital acoge hoy, a las 20:00 horas la inauguración de la exposición pictórica de la artista ucraniana afincada en Cangas Liudmyla Nastevych «Lo que florece en nosotros». Además de la figura femenina, siempre presente en su obra, en la exposición se pueden ver cuadros de flores o de animales personificados.
