El cuarteto Jaime Vilas promociona los boleros con un concierto en Domaio
REDACCIÓN
Jaime Vilas (acordeón), Antonio Castillo (contrabajo), Daniel Gallego (percusión) y José Manuel Barbosa (voz y guitarra) son músicos con una amplia formación académica y trayectoria profesional en diversos ámbitos de la música como clásica, jazz, ópera, pop, folclore u orquestal. Los cuatro, de Vigo, Cangas, Marñín y Redondela, decidieron unirse formando el Cuarteto Jaime Vilas y sacar adelante un proyecto con el que siempre habían soñado, como ofrecer conciertos con temas que están en la memoria de todos, como boleros, tangos, pop o música mexicana.
Este sábado, el cuarteto ofrece un concierto en el Club de Jubilados de Domaio, a las 19:00 horas, en el que se dará un repaso a muchos de estos temas y esos boleros que permanecen imborrables.
