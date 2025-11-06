Cinco familias demandan por acoso escolar al Compañía de María de Cangas

Hay novedades en el conflicto que cinco familias de Cangas tienen con el colegio Compañía de María de Cangas. Según manifiesta el letrado que las defiende, Jorge Romero Yurrebaso de JRY Legal Abogados, de Bilbao, ayer presentó una demanda por la vía civil en los juzgados de Cangas. En ella, las familias afectadas reclaman una indemnización al colegio de 630.000 euros por presuntas conductas humillantes hacia los hijos de las familias a las que representa (los afectados son menores de entre 14 y 16 años y ya no están escolarizados en el centro). Según el letrado, se trata de la mayor reclamación en la historia judicial en España en asuntos de acoso escolar contra un colegio o centro educativo.

Asegura Jorge Romero que se relatan graves y continuadas actuaciones desde el año 2021 y 2022 de personal docente y adscrito al citado centro «que han supuesto series de secuelas (que aún persisten) a los menores e incluso intentos de suicidio. Mantiene que el colegio incluso intentó amedrentar a las familias con una «amenaza» de querella por injurias y calumnias con un acto de conciliación previo, que se celebró ya en septiembre y en el que no hubo avenencia. Añade que el Defensor do Pobo es conocedor de todo, porque las familias acudieron en su auxilio en varias ocasiones y que la Fiscalía de Menores de Pontevedra es igualmente conocedora de todo por la misma razón. «Nuestra intención es llegar hasta el final y depurar cualquier tipo de responsabilidades. De momento no se conoce el texto íntegro de la demanda en vía civil. Sí se sabe que las familias iban a aportar informes médicos, psicológicos y psiquiátricos, además de una cronología.

Fue en marzo de 2024 cuando el asunto vio la luz. El colegio reaccionaba diciendo que tenía constancia de que el juzgado archivó el caso que los padres presentaron en Fiscalía, que solicitó información al colegio sobre varios docentes en relación a una denuncia por unas supuestas situaciones de acoso escolar y maltrato que se habían producido en el colegio. Fue el 8 de noviembre del año pasado cuando la dirección del centro escolar remitió un documento a Fiscalía, « el en que se describía detalladamente la actividad, seguimiento y la respuesta a las incidencias o quejas recibidas durante el curso pasado por parte de algunas familias, como es habitual en la actividad ordinaria de cualquier centro educativo».

También es cierto que no existe una constancia escrita de la demanda que la Compañía de María anunció que iba a presentar en su día por amenazas recibidas en forma de pintadas, en redes sociales, en plataformas y en una carta enviada al centro que tenía sede fiscal en el extranjero, por parte de personas «en la sombra» que acusaban al centro de no haber actuado en unos casos denunciados por padres de alumnos por acoso y maltrato escolar.

El Compañía de María aseguraba que tenía identificadas a varias de esas personas y pedía a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que las identificara.