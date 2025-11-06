Chapela insta a acometer mejoras en Petís
El concejal no adscrito pide un semáforo en el paso de peatones, una marquesina y estudiar el muro
REDACCIÓN
El concejal no adscrito de Bueu, Daniel Chapela, presentará una moción para el próximo pleno en la que solicita una serie de mejoras para el barrio de Petís. En concreto, el edil insta a la Axencia Galega de Infraestruturas a colocar un semáforo con pulsador en el paso de peatones situado en la PO-551, a la altura del kilómetro 10+780, «debido a la velocidad que alcanzan los vehículos». Chapela solicita asimismo instar a la Consellería de Presidencia, Xustiza e deportes a instalar una marquesina en la acera situada justo encima de la playa.
La tercera de las peticiones formuladas por el edil se dirige al Concello de Bueu debido al estado del muro de la playa de Petís, «que se ha ido agrietando en los últimos años hasta generar un hueco en el que entra perfectamente el brazo de una persona». Reclama, por ello, que el gobierno local encargue un informe a los servicios técnicos municipales para conocer el estado del muro y adoptar las medidas oportunas.
